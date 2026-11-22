En medio de los anuncios del Gobierno Nacional, un contundente golpe contra las finanzas y la capacidad armada del Ejército de Liberación Nacional (ELN) reportó el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta oficial en X (antes conocido como Twitter).

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Según indicó el mandatario, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación ejecutaron la Operación Olimpo en los municipios de Cerrito y Concepción, departamento de Santander.

Durante el despliegue institucional, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de esa organización armada ilegal identificados como alias ‘Cosa Mala’, alias ‘Chucho’ y alias ‘La Negra’.

De acuerdo con la información oficial divulgada en la red social, los detenidos pertenecen a la comisión Martha Cecilia Pabón, estructura criminal dedicada a ejecutar atentados y cobros extorsivos.

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Dicha célula guerrillera intimidaba sistemáticamente a comerciantes y sectores productivos en Santander, Norte de Santander y Boyacá, logrando recaudar rentas criminales estimadas en 150 millones de pesos mensuales.

En el reporte operativo destaca el prontuario delictivo de alias ‘Cosa Mala’, señalado directamente por la incineración de cuatro buses pertenecientes a la empresa transportadora Líneas Concorde.

Asimismo, las investigaciones vinculan a este presunto cabecilla con la instalación de artefactos explosivos en el municipio de Cerrito, poniendo en grave riesgo a la población civil y transportadores regionales.

“Los capturados se encuentran en proceso de judicialización y deberán responder ante la justicia por los delitos que se les imputen”, precisó De la Espriella en su pronunciamiento público.

Por otra parte, el jefe de Estado reiteró el compromiso institucional de combatir sin tregua las economías ilícitas que financian acciones violentas contra trabajadores y empresarios en el oriente colombiano.

“No vamos a permitir que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo y extorsionando a los colombianos”, enfatizó el mandatario al destacar la articulación entre fuerza pública y autoridades judiciales.

Este resultado operacional debilita las redes logísticas de financiamiento ilegal en corredores estratégicos interdepartamentales donde transportadores y comerciantes denunciaban constantes amenazas contra su patrimonio y seguridad personal.

Luego de finalizar las audiencias preliminares ante jueces de control de garantías, las autoridades mantendrán operaciones ofensivas en la provincia de García Rovira para desarticular por completo esa red extorsiva.

¿Qué operativos ha hecho el Gobierno De la Espriella contra ELN?

El Gobierno de Abelardo de la Espriella mantiene una ofensiva militar sostenida contra el ELN desde agosto de 2026.

El pasado 21 de noviembre, la Operación Neptuno dejó cinco guerrilleros muertos en la vereda La Elsa, Dagua.

Esa acción golpeó al frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, estructura señalada de extorsiones y ataques en el Pacífico.

Según el presidente, ese operativo eliminó cerca del 25 % de los integrantes de esa facción armada.

El 19 de octubre, De la Espriella ordenó una “ofensiva total” contra el ELN y disidencias de las FARC.

El anuncio ocurrió en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, considerado zona estratégica para ambos grupos armados.

El 1 de octubre, la Policía ejecutó la Operación Perla, con 148 capturas en doce departamentos del país.

Esa acción combinó golpes contra el ELN y el Clan del Golfo, enfocados en extorsión y secuestro.

El Gobierno también neutralizó previamente a alias “Marcos Pacífico”, cabecilla militar del Frente de Guerra Suroccidental del ELN.

En total, el Ejecutivo ha ejecutado once bombardeos contra grupos armados ilegales desde el inicio del mandato.

Entre el 7 de agosto y el 19 de noviembre, se registraron 1.037 capturas y 158 muertes en operaciones.

Además, 260 personas se sometieron a la justicia durante ese mismo periodo, según cifras oficiales de Presidencia.

El Instituto de Medicina Legal reportó al menos ocho menores muertos durante estos operativos militares recientes.

Esa cifra generó controversia sobre el riesgo de afectar a niños reclutados forzosamente por grupos armados.

El mandatario insistió en mantener la presión militar para recuperar el control territorial en zonas de conflicto.

De la Espriella también exigió al ELN liberar a cinco funcionarios secuestrados, incluidos dos investigadores de la Fiscalía.

El Gobierno descartó cualquier negociación con esa guerrilla, calificándola abiertamente como una organización narcoterrorista.