El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) anunció la apertura de investigaciones administrativas y la formulación de posibles sanciones contra Starlink y los principales operadores de telefonía móvil del país por presunto incumplimiento del deber de restringir y atenuar las señales de telecomunicaciones en centros carcelarios y penitenciarios. La medida, comunicada desde la Presidencia de la República, surge tras el hallazgo de equipos de comunicación en establecimientos de reclusión, entre ellos seis antenas de internet satelital Starlink, 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM y 38 módems incautados durante una requisa del Inpec en 19 pabellones de la cárcel La Picota, en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

Al pronunciarse sobre la determinación oficial, el presidente Abelardo De La Espriella advirtió que no se tolerará el uso irregular de redes o conexiones satelitales dentro de los penales y exigió el bloqueo inmediato de esos accesos. “¡SE ACABÓ EL RECREO! Toda tarjeta SIM utilizada ilegalmente desde una prisión debe ser desactivada y toda conexión satelital no autorizada, restringida”, afirmó el mandatario al respaldar la actuación administrativa del ministerio.

El proceso se apoya en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014, que impone a los proveedores de telecomunicaciones la obligación de atenuar sus señales sobre las cárceles, y coincide con revisiones del Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC). Esas verificaciones confirmaron cuatro conexiones no autorizadas suministradas por Starlink en La Picota, Bellavista, Acacías y Las Heliconias, sumándose a los elementos decomisados durante la intervención penitenciaria.

Además de Starlink Colombia S.A.S., la investigación cobija a Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM), Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Movistar), Comunicación Celular S.A. (Comcel / Claro) y Unión Temporal Colombia Móvil (Tigo). De comprobarse infracciones a la norma sobre restricción de señales en prisiones, las empresas investigadas se exponen a multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suspensión temporal de operaciones y cancelación de licencias, autorizaciones o permisos para operar en Colombia.