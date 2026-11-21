La congresista Andrea Camila Vargas de la Hoz, del Pacto Histórico, quedó en el centro de los cuestionamientos por su formación académica, luego de que se conociera que todavía no cuenta con un título profesional en Derecho. La situación salió a la luz en medio de la polémica por los documentos académicos de su compañera de colectividad, Luz Verónica Estrada, quien enfrenta señalamientos por la presunta falsificación de sus diplomas universitarios y de bachillerato.

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El caso de Vargas tomó relevancia después de que el ciudadano Miguel Serna advirtiera sobre un cambio en el perfil de la representante publicado en la página web de la Cámara de Representantes. Según la denuncia, inicialmente aparecía como abogada graduada de la Universidad del Atlántico, pero posteriormente la descripción fue modificada para indicar que cursó estudios de Derecho y está pendiente de recibir su título.

Serna también divulgó información que apuntaría a que la congresista habría cursado solamente hasta sexto semestre de la carrera. Sin embargo, esa versión no estuvo acompañada de pruebas y no coincide con lo que explicó la propia legisladora.

¿Qué dijo Andrea Vargas sobre su título profesional?

A través de una publicación en su cuenta de X, Vargas aseguró que terminó las materias de Derecho en la Universidad del Atlántico, pero que todavía tiene requisitos pendientes para recibir el diploma. Por eso, se describió como egresada no graduada y negó haber presentado documentos falsos.

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“Yo no cometí ningún delito. Nunca contraté con el Estado ni falsifiqué mucho menos ningún título. Soy egresada no graduada de la Universidad del Atlántico, cursé todas mis materias y estoy cumpliendo requisitos para recibir diploma. Una tarea que he postergado”, manifestó.

Yo no cometí ningún delito. Nunca contraté con el estado ni falsifiqué mucho menos ningún título. Soy egresada no graduada de la Universidad del Atlántico, cursé todas mis materias y estoy cumpliendo requisitos para recibir diploma. Una tarea que he postergado. En el momento en… — Andrea Vargas – PH Atlántico (@AndreavargasBAQ) November 21, 2026

La representante también explicó que, cuando estalló el escándalo de Luz Verónica Estrada, revisó la información que aparecía en su perfil institucional y detectó que la descripción de su formación académica no era precisa. Por esa razón, solicitó que se corrigiera.

El caso de Luz Verónica Estrada puso bajo la lupa los títulos del Pacto Histórico

La controversia de Vargas surgió en medio de los cuestionamientos contra Luz Verónica Estrada, representante por Antioquia. La Universidad Nacional informó que no encontró registros de que la congresista se hubiera graduado de Ingeniería de Minas y Metalurgia y señaló que el documento presentado para acreditar ese título no fue expedido por la institución.

Por ese caso, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Estrada, mientras que el Pacto Histórico le pidió apartarse de su curul.

Vargas también se había pronunciado sobre esa situación y defendió que la colectividad respetara el debido proceso antes de adoptar otras medidas contra su compañera de partido.

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