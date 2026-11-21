Por: El Espectador

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Este domingo 22 de noviembre, la Plazoleta de Lourdes recibirá una variada muestra de productos locales en el evento conocido como La Despensa Andina, un espacio en el que productores del campo y emprendedores de Bogotá ofrecerán directamente sus productos a los visitantes. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, la oferta de la feria irá desde frutas, hortalizas y quesos hasta tamales regionales, lechona tolimense, almojábanas y distintos productos transformados que representan la riqueza alimentaria de diferentes territorios del país.

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La jornada contará con la presencia de 40 productores, transformadores y emprendedores provenientes no solo de Bogotá, sino también de la Región Central, en particular de Meta, Huila, Cundinamarca, Tolima y Boyacá. A este grupo se unirán 15 negocios asociados a la estrategia Hecho en Bogotá, quienes presentarán propuestas en moda, decoración, cuidado personal, postres y otras alternativas elaboradas por ingeniosos emprendedores locales. Según el reporte de El Espectador, la feria aspira a consolidarse como una oportunidad para fortalecer vínculos entre quienes producen en el campo y los compradores urbanos, sin depender únicamente de los canales tradicionales de comercialización.

Dentro de los alimentos que los visitantes podrán adquirir se encuentran frutas, hortalizas, aguacates, plátanos, café, chocolates, mermeladas, salsas y encurtidos. También estará disponible una nutrida oferta de preparaciones tradicionales como arepas, envueltos, mantecadas, tamales regionales y la reconocida lechona tolimense, reflejando la diversidad gastronómica del país.

Esta iniciativa es liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a través de la estrategia Mercados Campesinos, con el respaldo de la RAP-E Región Central, la Agencia de Comercialización de Cundinamarca y entidades de los departamentos que participan en el evento. El propósito principal es acercar a quienes producen y transforman alimentos en diferentes regiones con los consumidores de Bogotá, generando nuevos espacios para ventas y contactos comerciales. En palabras de María del Pilar López, secretaria distrital de Desarrollo Económico, “queremos seguir acercando el campo a la ciudad, generar nuevos espacios de comercialización y permitir que nuestros productores encuentren más clientes”.

La feria no solo será un escenario comercial, sino también un espacio cultural, ya que La Despensa Andina ofrece una agenda con actividades relacionadas con las tradiciones de la Región Central. El evento estará abierto entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m., brindando a los visitantes la posibilidad de conocer productos de diversas regiones, así como de interactuar con quienes están detrás de su elaboración y comercialización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles productos típicos regionales se podrán encontrar en La Despensa Andina?

Durante la feria se ofrecerán alimentos frescos y preparados de distintas regiones, como frutas, hortalizas, aguacates, plátanos, café, chocolates, mermeladas, salsas, encurtidos, además de preparaciones tradicionales como arepas, envueltos, mantecadas, tamales regionales y la reconocida lechona tolimense, mencionados por El Espectador.

¿Qué es la estrategia Mercados Campesinos y quién la organiza?

La estrategia Mercados Campesinos es una iniciativa liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con el fin de acercar a productores rurales y urbanos directamente con los consumidores y así facilitar nuevas oportunidades de venta y visibilidad para pequeños emprendedores y empresas locales, según lo informado por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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