Por: Portal Bogotá

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El domingo 22 de noviembre de 2026, Bogotá y los municipios cercanos de Cajicá y Chía experimentarán cortes programados en el servicio de luz. Esta medida fue anunciada debido a labores de mantenimiento y mejoras en las redes eléctricas que realiza Enel Colombia. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá y datos de Enel Colombia, los cortes afectarán diferentes barrios de la ciudad, así como zonas específicas de los municipios mencionados.

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En Bogotá, varios sectores se verán impactados en horarios diferentes. En la localidad de Fontibón, el barrio San José de Fontibón, comprendido entre la carrera 99 y la carrera 101, desde la calle 24 hasta la calle 26, tendrá una suspensión del servicio desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. En Kennedy, el barrio Las Dos Avenidas, ubicado de la carrera 77 a la 79 y entre la calle 5 y la 7, estará sin servicio desde las 3:00 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Por su parte, en Puente Aranda, el compromiso será en el barrio Centro Industrial, en las calles 17 a 19 entre las carreras 61 y 64, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

La localidad de Suba tendrá dos áreas impactadas: el barrio Estoril, de la carrera 46 a la 48 entre la calle 101 y la 104, contará con corte de energía de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Mientras tanto, el barrio Iberia, entre la carrera 58 y la 60 desde la calle 135 hasta la 137, verá la suspensión desde las 8:15 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Fuera de Bogotá, los municipios de Cajicá y Chía tendrán interrupciones de la luz. En Cajicá, la vereda Canelón se verá afectada desde las 8:30 de la mañana hasta el mediodía. En Chía, el sector La Balsa no tendrá servicio desde las 8:15 de la mañana hasta las 5:15 de la tarde, según lo notificó la empresa.

Enel Colombia ha sugerido varias recomendaciones para minimizar molestias a los usuarios durante estos trabajos: se aconseja desconectar los electrodomésticos para evitar daños, organizar actividades tomando en cuenta los horarios de corte, restringir la apertura de la nevera para preservar los alimentos, y permitir el ingreso del personal técnico cuando sea necesario, validando siempre su identidad para garantizar la seguridad, a través de los canales oficiales de Enel Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios y municipios con cortes de luz programados por Enel Colombia el 22 de noviembre de 2026?

De acuerdo con Enel Colombia y la Alcaldía de Bogotá, los cortes de luz afectarán barrios como San José de Fontibón, Las Dos Avenidas, Centro Industrial, Estoril e Iberia en Bogotá, así como la vereda Canelón en Cajicá y el sector La Balsa en Chía. Estos cortes están programados en distintos horarios a lo largo del día.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para afrontar los cortes de luz?

Enel Colombia recomienda a los usuarios desconectar los electrodomésticos, planificar las actividades considerando los horarios de la suspensión, mantener cerrada la nevera para conservar los alimentos y autorizar el ingreso del personal técnico solo tras verificar su identidad, con el fin de evitar inconvenientes y daños durante los trabajos en el suministro de energía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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