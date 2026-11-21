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El domingo 22 de noviembre de 2026, Bogotá y los municipios cercanos de Cajicá y Chía experimentarán cortes programados en el servicio de luz. Esta medida fue anunciada debido a labores de mantenimiento y mejoras en las redes eléctricas que realiza Enel Colombia. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá y datos de Enel Colombia, los cortes afectarán diferentes barrios de la ciudad, así como zonas específicas de los municipios mencionados.
En Bogotá, varios sectores se verán impactados en horarios diferentes. En la localidad de Fontibón, el barrio San José de Fontibón, comprendido entre la carrera 99 y la carrera 101, desde la calle 24 hasta la calle 26, tendrá una suspensión del servicio desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. En Kennedy, el barrio Las Dos Avenidas, ubicado de la carrera 77 a la 79 y entre la calle 5 y la 7, estará sin servicio desde las 3:00 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Por su parte, en Puente Aranda, el compromiso será en el barrio Centro Industrial, en las calles 17 a 19 entre las carreras 61 y 64, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
La localidad de Suba tendrá dos áreas impactadas: el barrio Estoril, de la carrera 46 a la 48 entre la calle 101 y la 104, contará con corte de energía de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Mientras tanto, el barrio Iberia, entre la carrera 58 y la 60 desde la calle 135 hasta la 137, verá la suspensión desde las 8:15 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.
Fuera de Bogotá, los municipios de Cajicá y Chía tendrán interrupciones de la luz. En Cajicá, la vereda Canelón se verá afectada desde las 8:30 de la mañana hasta el mediodía. En Chía, el sector La Balsa no tendrá servicio desde las 8:15 de la mañana hasta las 5:15 de la tarde, según lo notificó la empresa.
Enel Colombia ha sugerido varias recomendaciones para minimizar molestias a los usuarios durante estos trabajos: se aconseja desconectar los electrodomésticos para evitar daños, organizar actividades tomando en cuenta los horarios de corte, restringir la apertura de la nevera para preservar los alimentos, y permitir el ingreso del personal técnico cuando sea necesario, validando siempre su identidad para garantizar la seguridad, a través de los canales oficiales de Enel Colombia.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cuáles son los barrios y municipios con cortes de luz programados por Enel Colombia el 22 de noviembre de 2026?
De acuerdo con Enel Colombia y la Alcaldía de Bogotá, los cortes de luz afectarán barrios como San José de Fontibón, Las Dos Avenidas, Centro Industrial, Estoril e Iberia en Bogotá, así como la vereda Canelón en Cajicá y el sector La Balsa en Chía. Estos cortes están programados en distintos horarios a lo largo del día.
¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para afrontar los cortes de luz?
Enel Colombia recomienda a los usuarios desconectar los electrodomésticos, planificar las actividades considerando los horarios de la suspensión, mantener cerrada la nevera para conservar los alimentos y autorizar el ingreso del personal técnico solo tras verificar su identidad, con el fin de evitar inconvenientes y daños durante los trabajos en el suministro de energía.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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