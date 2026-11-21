Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) convoca a los ciudadanos de Bogotá a participar en la jornada de vacunación programada para este domingo 22 de noviembre de 2026. Usted debe llevar su documento de identidad y dirigirse a cualquiera de los puntos habilitados en la ciudad para iniciar, avanzar o completar el esquema de vacunación, así lo informó la SDS en su portal oficial.

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Esta campaña tiene como fin la prevención de enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la difteria, la hepatitis B y otras afecciones incluidas en el esquema regular de inmunización. Uno de los enfoques principales es la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), orientada particularmente a niñas y niños entre los 9 y 17 años, como destaca la SDS.

A partir de las 8:00 a. m., estarán disponibles múltiples espacios en la ciudad donde la comunidad puede acceder a la vacunación. La SDS detalla que estos puntos se ubican estratégicamente en centros comerciales, parques, plazas y colegios, aprovechando la alta circulación de personas para facilitar el acceso. Además de estos espacios temporales, Bogotá dispone de más de 200 puntos fijos de inmunización, localizados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), lo que permite que la oferta de vacunas esté disponible de manera continua y oportuna.

La Secretaría insiste en la importancia de revisar las redes sociales oficiales y las plataformas digitales del Distrito, ya que la información sobre puntos habilitados se actualiza diariamente. Para encontrar el lugar más cercano, usted puede acceder al buscador en la plataforma de Mapas Bogotá, siguiendo sencillos pasos: activar el buscador, escribir “vacunación”, seleccionar la opción de instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación y consultar la ubicación, horarios y detalles necesarios antes de asistir con su documento de identidad, según lo publicado por la SDS.

Para poblaciones priorizadas como gestantes o mayores de 60 años interesados en la vacuna contra la fiebre amarilla, la SDS aclara que este biológico solo se aplica en puntos de atención autorizados, con valoración médica incluida, a fin de asegurar una aplicación segura y adecuada para quienes lo requieran.

Como resalta la Secretaría Distrital de Salud, reforzar los esquemas de vacunación protege no solo a quienes se vacunan sino también a la comunidad en general, al reducir la posibilidad de brotes de enfermedades prevenibles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde están ubicados los puntos de vacunación en Bogotá este 22 de noviembre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, los puntos de vacunación en Bogotá están repartidos en diferentes lugares de la ciudad, como centros comerciales, parques, plazas, colegios y más de 200 puntos fijos en centros de salud e IPS. Para consultar la ubicación exacta y elegir el más cercano, usted debe ingresar al buscador de Mapas Bogotá, escribir la palabra “vacunación” y seleccionar la opción correspondiente para obtener toda la información relevante.

¿Qué es el Virus del Papiloma Humano (VPH) y por qué se vacuna a niños y niñas?

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es un agente que puede causar infecciones en la piel y las mucosas, y está relacionado con enfermedades como el cáncer de cuello uterino. Por esa razón, la SDS orienta la vacunación contra el VPH a niñas y niños entre los 9 y 17 años, buscando prevenir el desarrollo de complicaciones futuras vinculadas a este virus.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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