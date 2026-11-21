Un fuerte aguacero sorprendió a los habitantes de Bogotá este sábado 21 de noviembre, después del mediodía. La lluvia cayó con mayor intensidad en el oriente de la ciudad y estuvo acompañada de granizo en algunos sectores, lo que provocó complicaciones en varias vías durante algunos minutos.

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La intensidad de las precipitaciones tomó por sorpresa a peatones y conductores, que tuvieron que buscar refugio o reducir la velocidad para continuar sus recorridos. En algunos puntos, la acumulación de agua y la caída de granizo dificultaron la circulación de vehículos y ocasionaron congestiones temporales.

La lluvia también dejó imágenes llamativas en distintos sectores de la capital, donde el granizo cubrió parcialmente algunas superficies y calles. En redes sociales, varios ciudadanos compartieron registros del fenómeno y comentaron con humor que la Navidad parecía haberse adelantado en Bogotá.

“Ya llegó Navidad”, fue una de las expresiones jocosas que utilizaron algunas personas al mostrar la caída de granizo, que por momentos hizo que las calles parecieran cubiertas de pequeñas bolas de hielo.

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Estas son algunas de las imágenes que se han publicado de este lluvioso día:

Yo, voy a ir al gimnasio después de lavar

Bogotá: Toma granizo pa que no salgas mmgvo https://t.co/yUyPWrsy8a — Jhon Andreas 🇻🇪🤝🏻🇮🇷 (@MalosPanes) November 21, 2026

Granizo en Bogotá. Se adelantó la navidad 🎄 https://t.co/PTc9CG65dX — Sylvia Peña Ruíz (@Silvipruiz) November 21, 2026

Fuerte granizada en Bogotá a esta hora https://t.co/LH7Ec1n4W8 — José Caparroso (@JoseCaparroso) November 21, 2026

GRAN-IZADA de bandera en este momento sobre el nororiente de Bogotá https://t.co/Bn1Ap6GuEQ — wilcheschaux (@wilcheschaux) November 21, 2026

Aunque el aguacero se sintió principalmente en el oriente de la capital, las condiciones de lluvia también generaron preocupación entre quienes tenían actividades programadas durante la tarde.

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