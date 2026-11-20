Por: Noticiero 90 minutos

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Durante la tarde del viernes 20 de noviembre, la ciudad de Cali experimentó precipitaciones en varios de sus sectores, de acuerdo con reportes presentados por el noticiero 90 Minutos. Las lluvias afectaron especialmente algunas zonas del norte de la ciudad, lo que llevó a ciudadanos a reportar la presencia de intensas precipitaciones en distintos puntos. Entre las emergencias derivadas de estas condiciones climáticas, destaca la caída de un árbol en el barrio San Carlos, incidente que fue confirmado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali.

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Según la información oficial entregada por el organismo de socorro, la emergencia en San Carlos se notificó a las 3:15 de la tarde. El suceso ocurrió en la carrera 33 # 30-02, a donde fue despachada una máquina con cuatro unidades bomberiles con el objetivo de atender y controlar la situación generada por la caída del árbol. Este tipo de incidentes es uno de los riesgos frecuentes que se producen en épocas de lluvias intensas, pues los suelos blandos y la fuerza del viento pueden debilitar el soporte de los árboles, incrementando así la probabilidad de caídas y daños materiales o incluso accidentes personales.

El noticiero 90 Minutos también reporta que usuarios en redes sociales, especialmente en Instagram gracias a la cuenta del noticiero, compartieron imágenes y videos que evidencian la intensidad de las lluvias en otros sectores de la ciudad, subrayando la importancia de mantenerse informados ante el posible desarrollo de emergencias asociadas al clima.

Ante esta situación, las autoridades han hecho un llamado tanto a peatones como a conductores para que transiten con precaución y estén atentos a las recomendaciones para evitar accidentes, ya que las lluvias pueden originar emergencias adicionales, como caídas de árboles, inundaciones o deslizamientos que afecten la movilidad y la seguridad en la ciudad. Por el momento, se espera la evolución de la emergencia, pues la noticia se encuentra en desarrollo y se recomienda seguir pendientes de los avisos oficiales de organismos de socorro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recomendaciones dan las autoridades ante las lluvias en Cali?

De acuerdo con los reportes presentados por el noticiero 90 Minutos, las autoridades solicitan a conductores y peatones que transiten con precaución por la ciudad durante las lluvias. El objetivo es prevenir accidentes o emergencias asociadas con las condiciones climáticas, como la caída de árboles u otros eventos que pongan en riesgo la seguridad.

¿Qué ocurrió en el barrio San Carlos de Cali durante las lluvias?

Según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, la tarde del viernes 20 de noviembre se registró la caída de un árbol en el barrio San Carlos, en la carrera 33 # 30-02. Para atender esta emergencia, se despachó una máquina con cuatro unidades al lugar, destacando la rápida reacción de los organismos de socorro ante este tipo de incidentes durante la temporada de lluvias.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.