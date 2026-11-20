Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tranquilidad de Arboledas, en Cali, se vio interrumpida por un nuevo episodio de violencia tras el lanzamiento de un artefacto explosivo contra el CAI Jardín Botánico, de acuerdo con los primeros reportes recopilados por medios locales. El ataque, considerado una ofensiva directa contra la Policía Nacional, ocurrió en el occidente de la ciudad y fue captado desde distintos ángulos por cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías del sector. La explosión, cuya magnitud alarmó a habitantes de varios barrios de la capital del Valle del Cauca, quedó registrada tanto en grabaciones como en testimonios ciudadanos, quienes rápidamente advirtieron a las autoridades sobre el fuerte estallido sentido a varios metros de distancia.

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Según los informes preliminares, la detonación habría sido causada por una granada arrojada a las instalaciones. Las secuelas visibles se restringieron a daños materiales en el puesto de Policía; las primeras verificaciones de las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni víctimas fatales como consecuencia del ataque. Las imágenes captadas por los dispositivos de videovigilancia se han convertido ahora en elementos centrales para las entidades de seguridad, que trabajan en la reconstrucción de los movimientos de quienes perpetraron la acción y en el análisis de las circunstancias exactas en que sucedió.

Tras el incidente, unidades de la Policía arribaron rápidamente al lugar de los hechos, con el objetivo de realizar una minuciosa inspección y recopilar información clave que permita avanzar en las investigaciones. No obstante, los responsables del ataque y los motivos detrás del lanzamiento de la granada aún no se han esclarecido. El silencio inicial y la falta de reivindicación han dificultado la labor de identificación de los perpetradores.

Este atentado suscita nuevas preocupaciones sobre la seguridad en las instalaciones policiales de Cali, así como sobre la protección de la comunidad aledaña. Las autoridades enfatizan la importancia de determinar con precisión quiénes están detrás de este hecho y cómo lograron vulnerar el puesto policial sin ocasionar pérdidas humanas. Los próximos avances en la investigación resultarán esenciales para definir el contexto de esta agresión y tomar medidas que refuercen la seguridad tanto para los uniformados como para los ciudadanos del sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió durante el ataque al CAI Jardín Botánico de Cali?

De acuerdo con los reportes suministrados en la nota, un artefacto explosivo, presuntamente una granada, fue lanzado contra el CAI Jardín Botánico, generando una explosión que causó únicamente daños materiales y fue registrada en cámaras de seguridad. No se reportaron personas heridas ni fallecidas tras el hecho.

¿Quiénes serían los responsables del ataque con explosivo en Cali?

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a los responsables del lanzamiento del artefacto explosivo contra el CAI Jardín Botánico. Tampoco se conocen los motivos detrás del ataque, por lo que la investigación se encuentra en una etapa de recopilación y análisis de pruebas recogidas en el lugar de los hechos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.