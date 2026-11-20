Por: Noticiero 90 minutos

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La empresa de servicios públicos Emcali anunció que este viernes se mantendrán los trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto en la ciudad de Cali. Esta labor técnica, que es liderada por la Gerencia de Acueducto, prioriza la reposición de válvulas y la optimización de redes en puntos específicos del sistema de distribución de agua potable. Debido a estas tareas, varios barrios podrían experimentar interrupciones temporales en el abastecimiento de agua, una situación que busca mejorar la infraestructura y garantizar el suministro confiable a largo plazo, según informó Emcali.

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De acuerdo con la lista publicada por la empresa, los sectores afectados incluirán Santa Anita, en la calle 12 A # 53 - 16; La Flora, en la calle 61 con Avenida 3 CN; El Caney, en la carrera 80 A # 43 - 07; Alto Aguacatal, en la calle 21 A con avenida 8 Bis Oeste; Olímpico, en la carrera 34 # 12 A 12; y Terrón Colorado, en la calle 20 con avenida 4 A Oeste. En todos estos barrios, se prevén cortes del servicio de agua durante las maniobras técnicas programadas.

Además de las labores generales de mantenimiento, hay un trabajo especial en el sector de Cristóbal Colón, ubicado en la carrera 39 con calle 16. En este punto, se adelanta la reparación de una tubería de gran diámetro, una operación estratégica que podría afectar la presión del agua no solo en esta zona, sino también en áreas cercanas. Emcali advirtió que estos trabajos en Cristóbal Colón se mantendrán hasta el domingo 22 de noviembre de 2026, lo que implica que las variaciones en el suministro podrían prolongarse en este sector específico hasta la fecha mencionada.

La empresa enfatizó la importancia de estos mantenimientos periódicos para garantizar la eficiencia y seguridad de los sistemas de acueducto, instando a los residentes de los barrios involucrados a tomar precauciones y almacenar agua suficiente previo a la suspensión. Toda la información fue reportada oficialmente por Emcali, según lo publicó Noticiero 90 Minutos en su portal web.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que estarán sin agua este viernes según Emcali?

Según la información publicada por Emcali y recopilada por Noticiero 90 Minutos, los barrios de Cali que estarán sin agua debido a trabajos de reparación y mantenimiento son Santa Anita, La Flora, El Caney, Alto Aguacatal, Olímpico y Terrón Colorado. Los cortes serán temporales y afectan puntos específicos dentro de estos sectores.

¿Hasta cuándo habrá baja presión de agua en el barrio Cristóbal Colón de Cali?

Emcali señaló que en el sector Cristóbal Colón, en la carrera 39 con calle 16, las labores especiales de reparación de una tubería de gran diámetro se prolongarán hasta el domingo 22 de noviembre de 2026. Durante este periodo se puede presentar baja presión en el suministro de agua en la zona y áreas circundantes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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