Por: El Espectador

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Mientras usted asciende por el sendero de Monserrate, puede notar pegatinas de “sellado” en estructuras y muros de piedra pertenecientes a los negocios que operan en la zona. Junto a estos sellos, se evidencian carteles que defienden el derecho al trabajo. Estos elementos reflejan una situación compleja que se detonó en julio, época en la que el Distrito y la Corporación Autónoma Regional (CAR) tomaron la decisión de desalojar a 70 comerciantes que llevaban décadas trabajando allí. El propósito principal de la intervención fue analizar el impacto ambiental derivado de la presencia y actividades de los comercios en Monserrate. Sin embargo, según lo documentado, las autoridades si bien detectaron afectaciones en la zona de reversa, no lograron individualizar con certeza a los responsables, entre otros motivos, debido a la antigüedad y a las particularidades de la historia que envuelve al sendero.

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La situación actual, en la que se cruzan demandas sociales y la protección del medioambiente, es el resultado de una confrontación de más de 20 años entre el objetivo de conservación ecológica y el reclamo por el derecho al trabajo. Esta tensión se explica mejor al revisar los orígenes de la zona. Mucho antes de que Monserrate se consolidara como uno de los lugares turísticos, deportivos y de peregrinación más representativos de Bogotá, fue el hogar de una comunidad obrera. Según cuenta Camilo Amaya, líder comerciante con 25 años en el lugar y quien asegura ser parte de la cuarta generación de los antiguos habitantes del sector, la historia de la población está ligada al desarrollo del sendero peatonal. Amaya relata que hace aproximadamente un siglo, la presencia de canteras de piedra en la montaña atrajo a trabajadores que se asentaron en sus faldas para estar cerca de sus labores diarias. De acuerdo con su testimonio, la rápida consolidación de una vereda coincidió con la transformación de Monserrate en un punto de interés público.

El aumento de afluencia de público —en particular peregrinos, deportistas y turistas— favoreció que aquellos primeros asentamientos se mantuvieran y, con el paso del tiempo, dieran pie a la presencia de comerciantes que hoy demandan la posibilidad de continuar ejerciendo su actividad. La existencia de pegatinas de “sellado” y de carteles reclamando sus derechos es la más reciente expresión de una larga disputa que emana de los cambios históricos, las dinámicas económicas y la permanente discusión entre desarrollo, tradición y protección ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los comerciantes del sendero de Monserrate piden protección al derecho al trabajo?

Los comerciantes que operan en el sendero de Monserrate solicitan protección al derecho al trabajo debido a que, tras décadas de actividad en la zona, fueron expulsados por una medida tomada por el Distrito y la Corporación Autónoma Regional (CAR) para investigar el impacto ambiental. Esto ha generado que reclamen su permanencia, considerando la antigüedad de su presencia y los lazos familiares e históricos con el lugar, tal como relatan voceros como Camilo Amaya.

¿Cuál ha sido el origen de la disputa entre comerciantes y autoridades en Monserrate?

La disputa actual tiene su origen en una historia que se remonta a la fundación misma del sendero de Monserrate. Inicialmente, la zona fue habitada por obreros atraídos por las canteras de piedra, lo que dio paso a la conformación de una vereda y, posteriormente, al surgimiento de negocios ante el aumento del turismo y la peregrinación. La tensión entre preservación ecológica y derecho al trabajo lleva más de 20 años y persiste ante la imposibilidad de identificar a los responsables directos de las afectaciones ambientales en el área, según la información de las autoridades implicadas.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).