Por: Portal Bogotá

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Más de 383 organizaciones hacen parte de la Red de Logística Urbana, una red creada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá que busca fortalecer el transporte de carga y promover buenas prácticas en los procesos logísticos dentro de la ciudad y la región. Esta red articula a generadores y receptores de carga, empresas transportadoras, operadores logísticos, prestadores de servicios e instituciones educativas. Su dinámica se centra en el trabajo conjunto para encontrar soluciones a los desafíos del sector en Bogotá, apoyándose únicamente en la información suministrada por la SDM.

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La magnitud de la logística urbana en Bogotá es considerable. Según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad, en la ciudad se registran cerca de 289.000 viajes de transporte de carga diariamente. La intersección entre la avenida Boyacá y la avenida Américas se destaca con la mayor concentración de vehículos de carga al día: 27.730. Estos datos evidencian el papel estratégico que tiene el transporte de carga para el abastecimiento, la competitividad de las empresas y el desarrollo económico local.

En cuanto al impacto de la Red de Logística Urbana, el 43 % de las organizaciones participantes reportaron la puesta en marcha de buenas prácticas logísticas. Estas acciones buscan optimizar los procesos internos, usar de manera más eficiente los recursos y aportar a que las operaciones sean más ágiles y efectivas. Todo esto se realiza con el fin de alcanzar una operación acorde con los retos actuales de la ciudad.

La Red impulsa la articulación entre el sector público, las empresas y la academia. Promueve, además, el uso de tecnologías sostenibles y el intercambio de experiencias a través de actividades como el conversatorio EnCárgate y el reconocimiento a la Excelencia Logística. En este contexto, siete empresas fueron reconocidas en cuatro categorías distintas: ‘Tu mejor vehículo’ (Distritransport S. A.), ‘Compromiso social en los procesos logísticos’ (OXXO Colombia y Drivin Colombia S. A. S.), ‘Transformación digital con impacto ambiental’ (AGV Open Market) y ‘Eficiencia logística en la gestión operativa’ (Alianza Team, Compensar – Operador Logístico y Cialta S. A. S.).

Estos reconocimientos dan cuenta del compromiso en innovación, responsabilidad social y optimización logística de actores clave del sector. Así, según la Secretaría Distrital de Movilidad, la Red de Logística Urbana apunta a consolidar una logística más innovadora, competitiva y sostenible para Bogotá, sumando a una movilidad y un desarrollo económico más sólidos y seguros en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales logros de la Red de Logística Urbana en Bogotá?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Movilidad, uno de los logros más notables es que el 43 % de las organizaciones participantes implementaron buenas prácticas logísticas, mejorando procesos y aprovechando recursos de forma más eficiente. Además, se reconoce el trabajo colaborativo entre sectores público y privado y el fomento de tecnologías sostenibles.

¿Qué empresas fueron reconocidas por la Secretaría Distrital de Movilidad en la Red de Logística Urbana?

La Red de Logística Urbana, según la Secretaría Distrital de Movilidad, reconoció a siete empresas en las categorías de mejor vehículo, compromiso social, transformación digital y eficiencia operativa. Destacan nombres como Distritransport S. A., OXXO Colombia, Drivin Colombia S. A. S., AGV Open Market, Alianza Team, Compensar – Operador Logístico y Cialta S. A. S.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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