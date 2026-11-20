Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La salsa, un género musical que nació en medio de la mezcla cultural, hoy suena diversa y dinámica en Bogotá. Según información de www.bogota.gov.co, esta riqueza se verá reflejada en el festival 'Salsa al Parque 2026', que se realizará en el parque Simón Bolívar el 28 y 29 de noviembre, donde usted podrá asistir sin costo. Este espacio reunirá a cinco propuestas distritales que representan distintas maneras de abordar la salsa: El Turco Perro, Cris En La Salsa, Kábala Ensamble, Kaona Orquesta y The Big Jhony, ganadoras de la Beca Festival Salsa al Parque 2026, perteneciente al Programa Distrital de Estímulos. Esta beca brinda a las agrupaciones la posibilidad de llevar su trabajo a un escenario masivo, sumando visibilidad y conexiones más allá de sus habituales espacios en estudios o bares.

Sigue a PULZO en Discover

El Turco Perro, proyecto liderado por Mauricio Byfield, se ha caracterizado por desafiar límites de género musical. Desde su debut en 2020 con 'Mis Primeros Grandes Éxitos', fusionó música caribeña, tropical y punk, y su evolución ha incluido nuevos discos como 'Carnavaleado' y 'El Amor es la Clave', donde la salsa se convierte en punto de encuentro de múltiples ritmos, explorando arreglos y desdibujando fronteras musicales. Según Byfield, su propuesta para Salsa al Parque es "una exploración de lo amplio de la salsa... nos permitimos movernos entre diferentes ritmos, sobre todo los colombianos, como la chirimía chocoana".

Cris En La Salsa, nombre artístico de Cristhian Torres, mezcla la tradición bogotana, su formación caleña y el pulso contemporáneo de la salsa choque. Su repertorio une salsa tradicional, romántica y sonidos como merengue y carranga, logrando una conexión con públicos variados y reflejando el diálogo entre tradición y modernidad.

Kábala Ensamble, fundada en Bogotá en 2014 y dirigida por Edwin Pinzón, centra su sonido en la influencia afrocaribeña y orquestas puertorriqueñas, valorizando la fuerza colectiva y la memoria musical. Ha sido reconocida como ganadora en ediciones pasadas de Salsa al Parque, así como en otros festivales, consolidándose como referente distrital.

Desde el punto de vista de la experimentación instrumental, Kaona Orquesta suma guitarra eléctrica y sintetizadores a su formación salsera, explorando versiones y repertorios inesperados bajo la dirección de César González. Por su parte, The Big Jhony, agrupación independiente, cuenta con cinco álbumes desde 2019 y una amplia experiencia de conciertos en Colombia y ciudades del exterior, afianzando una identidad digital y autogestionada.

El encuentro en Salsa al Parque representa para estos proyectos mucho más que tocar ante un nuevo público. Como explica Ariel Byfield, es una vitrina ante miles de personas y curadores internacionales, además de la posibilidad de transformar su trayectoria musical y lograr nuevas oportunidades en el sector cultural y artístico capitalino.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es el festival Salsa al Parque 2026 en Bogotá?

Salsa al Parque 2026 se desarrollará el 28 y 29 de noviembre en el parque Simón Bolívar, según anunció www.bogota.gov.co. La entrada es gratuita y el evento destaca la diversidad de propuestas musicales gestadas en Bogotá.

¿Qué significa obtener la Beca Festival Salsa al Parque para las agrupaciones?

Según la información oficial, ganar la Beca Festival Salsa al Parque permite a las agrupaciones actuar en un escenario masivo, lo que abre oportunidades de difusión, alianzas profesionales y nuevos públicos para los proyectos musicales seleccionados en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z