Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha desarrollado una hoja de ruta enfocada en la atención a mujeres víctimas de violencias, a través de su estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía de Bogotá, las mujeres que necesitan solicitar medidas de protección, o que ya cuentan con ellas y enfrentan dificultades en su cumplimiento, encuentran en las Casas de Justicia un espacio para recibir no solo orientación jurídica, sino también atención psicosocial. En la actualidad, nueve sedes ofrecen esta Ruta de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencias, y el Distrito tiene previsto expandirla a dos localidades adicionales, con la meta de llegar a once sedes para finales de 2026, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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La demanda de servicios en estas sedes es significativa. Según cifras de la Secretaría Distrital de la Mujer, las solicitudes de medidas de protección y consultas relacionadas con su incumplimiento representan el 41 % de las consultas sociojurídicas. A esto se suma que el 22 % corresponde a violencia intrafamiliar, reflejando la complejidad de las situaciones que enfrentan muchas mujeres. Además, existen inquietudes relacionadas con conciliación, cuotas alimentarias, custodia de hijos y regulación de visitas. Más del 90 % de las atenciones psicosociales están vinculadas con problemas emocionales y experiencias de violencia, lo que evidencia la importancia de un acompañamiento integral.

Entre 2025 y octubre de 2026, los equipos de la Secretaría Distrital de la Mujer han brindado 125.196 atenciones en las Casas de Justicia de Bogotá. De este total, 100.805 atenciones se realizaron en las nueve sedes con Ruta Integral, mientras que 24.391 correspondieron a otras sedes donde la secretaría también presta apoyo. En estos espacios, abogadas, psicólogas y dinamizadoras acompañan a las mujeres según sus necesidades, y las orientan para activar rutas institucionales en coordinación con las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Bogotá dispone de 16 Casas de Justicia, bajo la coordinación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Las mujeres pueden acudir a sedes ubicadas en localidades como Barrios Unidos, Bosa Campo Verde, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, San Cristóbal, Suba Ciudad Jardín y Usme, donde encuentran servicios enfocados en su protección y bienestar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la Ruta de Atención Integral para las mujeres víctimas de violencias en Bogotá?

La Ruta de Atención Integral en Bogotá permite a las mujeres víctimas de violencias acceder, en un mismo lugar, a orientación jurídica y atención psicosocial. El acompañamiento se ajusta a las necesidades de cada mujer e incluye la activación de rutas institucionales, en coordinación con entes como las Comisarías de Familia y la Fiscalía General de la Nación.

¿Dónde pueden solicitar atención las mujeres víctimas de violencia en Bogotá?

Las mujeres pueden acercarse a cualquiera de las Casas de Justicia de Bogotá, especialmente a las nueve sedes que ofrecen la Ruta Integral en barrios como Barrios Unidos, Bosa Campo Verde, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, San Cristóbal, Suba Ciudad Jardín y Usme, para recibir apoyo jurídico y psicosocial especializado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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