Por: Portal Bogotá

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La ciencia y la astronomía llegaron a las montañas de Sumapaz a través de una experiencia educativa sin precedentes para estudiantes del Colegio Juan de la Cruz Varela. Entre el 17 y 18 de noviembre de 2026, niñas, niños y adolescentes sumapaceños participaron en actividades científicas lideradas por el Planetario de Bogotá, en coordinación directa con la Alcaldía Local de Sumapaz, de acuerdo con información publicada por Bogotá.gov.co.

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La iniciativa se llevó a cabo en el marco de la Misión Quynza —un nombre que significa “colibrí” en lengua muisca—, campaña que busca acercar la oferta cultural, educativa y científica a las comunidades campesinas de la región. Según la administración distrital, este esfuerzo no solo busca transferir conocimientos, sino también promover la apropiación social de la ciencia y el intercambio de saberes, basados en el objetivo de “polinizar los territorios” con nuevas preguntas y relaciones entre la ciencia, la cultura y la historia local.

Durante las jornadas, el evento principal fue la llegada del domo portátil del Planetario, una estructura inflable que permite proyecciones inmersivas de la bóveda celeste, facilitando el acceso a experiencias astronómicas en zonas rurales y apartadas. Además, los estudiantes participaron en observaciones con telescopios y formaron parte de talleres dinámicos, todos diseñados para fortalecer la curiosidad y el interés por la ciencia desde edades tempranas.

Esta visita constituyó la tercera ocasión en la que el domo del Planetario de Bogotá hizo presencia en Sumapaz, según la información oficial. Para esta edición, las sedes beneficiadas fueron Tunal Alto y La Unión. La experiencia permitió, además del acercamiento a las ciencias, valorar la relación espiritual y cultural que las comunidades campesinas han construido históricamente con el cielo y sus fenómenos.

La administración distrital resaltó la importancia de la cooperación interinstitucional en estos logros, destacando el trabajo conjunto entre la Alcaldía Local, el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) y el Planetario de Bogotá. El objetivo es continuar llevando el conocimiento a más estudiantes rurales, rompiendo barreras geográficas y despertando vocaciones científicas en escenarios alejados de los núcleos urbanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Misión Quynza y cuál es su objetivo principal en Sumapaz?

La Misión Quynza es una estrategia educativa y científica cuyo nombre significa “colibrí” en idioma muisca. Su propósito principal, según la fuente oficial, es acercar la oferta cultural, educativa y científica a las comunidades rurales y campesinas de Sumapaz, fomentando la apropiación social del conocimiento y el intercambio de saberes entre la ciencia y la vida cotidiana de la región.

¿Cómo funciona el domo portátil del Planetario de Bogotá en zonas rurales como Sumapaz?

El domo portátil del Planetario de Bogotá es una estructura inflable e itinerante que permite realizar proyecciones inmersivas de la bóveda celeste. De acuerdo con lo informado por Bogotá.gov.co, este recurso facilita experiencias astronómicas en territorios rurales, permitiendo a estudiantes de difícil acceso observar fenómenos astronómicos y participar en talleres didácticos, lo que amplía sus oportunidades de contacto con la ciencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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