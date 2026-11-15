Por: El Espectador

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Un reciente hallazgo astronómico ha captado la atención de expertos y aficionados en todo el mundo: un objeto catalogado como asteroide 2026 QQ8 está temporalmente vinculado a la Tierra, comportándose como una "pequeña luna" que acompañará a nuestro planeta solo durante unas semanas. El cuerpo celeste mide 1,89 metros de diámetro, lo que se considera diminuto en comparación con otros asteroides. De acuerdo con los datos reportados por el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés), este asteroide ingresó en la órbita de la Tierra en abril de 2026, aunque su presencia fue detectada apenas hace unos días, el 29 de octubre, gracias al seguimiento de diversos observatorios astronómicos.

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En cuanto a su ubicación, los científicos informan que el asteroide se encuentra a una distancia de 14 millones de kilómetros de la Tierra, superando en más de treinta veces la distancia que separa la Tierra de la Luna. Se desplaza por el espacio a una velocidad considerable, alcanzando los 29 kilómetros por segundo. La órbita de 2026 QQ8 alrededor del Sol es semejante a la de nuestro planeta, ya que termina un giro completo a nuestra estrella en 359 días, casi igual al año terrestre.

A pesar de permanecer meses en relativa proximidad al planeta, el seguimiento intenso comenzó únicamente tras su reciente detección. Se proyecta que el asteroide abandonará la órbita de la Tierra en enero, no obstante, su encuentro más cercano ocurrirá en las próximas semanas. De acuerdo con la plataforma Eyes On Asteroids de la NASA, ese punto de máxima aproximación será el 13 de diciembre, cuando estará a 1,3 millones de kilómetros, cifra que triplica la distancia entre la Tierra y la Luna.

Pese a lo que podría sugerir el interés que despierta, 2026 QQ8 no presenta ningún peligro para nuestro planeta por su tamaño reducido. Sin embargo, se mantendrá bajo observación constante hasta que se aleje de la órbita terrestre. Esto permitirá a los investigadores examinar su trayectoria y obtener más datos que ayuden a esclarecer su origen y características, en un esfuerzo conjunto de la comunidad científica citado por la IAU y plataformas especializadas de la NASA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el asteroide 2026 QQ8 es considerado una "pequeña luna" de la Tierra?

El asteroide 2026 QQ8 recibe ese calificativo debido a que, temporalmente, se encuentra atrapado en la órbita de la Tierra, acompañando a nuestro planeta de forma similar a como lo hace la Luna, aunque solo será por un periodo limitado de semanas. Su órbita, detectada por el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, mantiene este vínculo temporal hasta que el objeto continúe su viaje en el espacio.

¿Representa algún riesgo para la Tierra el asteroide 2026 QQ8?

Los análisis científicos, citados por la NASA y la Unión Astronómica Internacional, confirman que el asteroide 2026 QQ8 no representa peligro para la Tierra. Su tamaño de apenas 1,89 metros y la considerable distancia máxima de acercamiento impiden cualquier consecuencia negativa para el planeta, motivo por el cual su observación se enfoca en fines científicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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