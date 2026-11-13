Microsoft anunció que los servicios de Outlook, OneDrive y Teams comenzarían a recuperar su funcionamiento y podrían volver a la normalidad en un plazo de 48 horas, tras una falla que afecta a cerca de 400 millones de usuarios.

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La interrupción comenzó el 12 de noviembre y estaría relacionada con problemas en la infraestructura de Microsoft 365, especialmente en el acceso a los buzones de Exchange Online en América.

Según Downdetector, se registraron más de 97.000 reportes de fallas en Outlook, 38.000 en Microsoft 365 y alrededor de 4.500 en Teams.

Los inconvenientes impidieron que miles de personas pudieran ingresar a sus correos electrónicos y utilizar normalmente las herramientas de trabajo y almacenamiento.

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La compañía informó que ya había completado algunas acciones para recuperar la infraestructura afectada y que estaba restableciendo gradualmente el tráfico.

Sin embargo, advirtió que podrían continuar presentándose interrupciones intermitentes mientras estabilizaba sus sistemas.

El problema también afectó a los conectores de inteligencia artificial de OpenAI y Anthropic, que reportaron dificultades para utilizar herramientas vinculadas con Microsoft 365.

Pese a la interrupción, las acciones de Microsoft se mantenían estables, alrededor de los US$523.

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