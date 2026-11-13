Microsoft anunció que los servicios de Outlook, OneDrive y Teams comenzarían a recuperar su funcionamiento y podrían volver a la normalidad en un plazo de 48 horas, tras una falla que afecta a cerca de 400 millones de usuarios.
La interrupción comenzó el 12 de noviembre y estaría relacionada con problemas en la infraestructura de Microsoft 365, especialmente en el acceso a los buzones de Exchange Online en América.
Según Downdetector, se registraron más de 97.000 reportes de fallas en Outlook, 38.000 en Microsoft 365 y alrededor de 4.500 en Teams.
Los inconvenientes impidieron que miles de personas pudieran ingresar a sus correos electrónicos y utilizar normalmente las herramientas de trabajo y almacenamiento.
La compañía informó que ya había completado algunas acciones para recuperar la infraestructura afectada y que estaba restableciendo gradualmente el tráfico.
Sin embargo, advirtió que podrían continuar presentándose interrupciones intermitentes mientras estabilizaba sus sistemas.
El problema también afectó a los conectores de inteligencia artificial de OpenAI y Anthropic, que reportaron dificultades para utilizar herramientas vinculadas con Microsoft 365.
Pese a la interrupción, las acciones de Microsoft se mantenían estables, alrededor de los US$523.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO