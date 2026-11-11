Por: El Espectador

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La nave espacial Voyager 1, desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por su sigla en inglés), está a punto de establecer un logro sin precedentes en la historia de la exploración espacial. En pocos días, se convertirá en el primer objeto construido por el ser humano en alejarse de la Tierra a una distancia equivalente a un día luz, es decir, la distancia recorrida por la luz en 24 horas, que representa aproximadamente 26.000 millones de kilómetros, de acuerdo con una comunicación oficial de la NASA. Este acontecimiento resulta significativo no solo por el récord que implica, sino también por lo que revela acerca de la vastedad del universo y el avance tecnológico logrado desde el inicio del viaje de la sonda hace más de cinco décadas.

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La NASA explicó que se utiliza la velocidad de la luz como parámetro de referencia debido a que es la mayor conocida en el universo, alcanzando unos 300.000 kilómetros por segundo. Así, conceptos como el año luz —la distancia que recorre la luz en un año, cercana a los 9,46 billones de kilómetros— ayudan a dimensionar la magnitud de las distancias en el cosmos. Por ejemplo, el sistema solar más próximo a la Tierra, conformado por la estrella Próxima Centauri y sus planetas, está a una distancia de 4,24 años luz, mientras que la galaxia vecina Andrómeda se ubica a 2,5 millones de años luz. Estas comparaciones permiten visualizar el extraordinario trayecto que ha recorrido la Voyager 1 en relación con otras escalas astronómicas.

Para comprender el alcance de este hito, es importante tener como referencia los tiempos que tarda la luz en cubrir varias distancias dentro de nuestro sistema solar. La luz de la Luna, por ejemplo, tarda solo 1,3 segundos en llegar a la Tierra, desde el Sol, la luz demora 8,3 minutos; mientras que el tiempo para llegar a Neptuno es de unas cuatro horas y diez minutos. Según la NASA, la Voyager 1 alcanzará el punto de un día luz de la Tierra el miércoles 18 de noviembre a las 5:16:07 a. m., hora de Colombia. La agencia ha invitado a las personas a participar en una actividad simbólica, pidiendo que enciendan una luz hacia el cielo durante el atardecer del martes como forma de celebración.

Luego de atravesar este límite, la Voyager 1 continuará su trayecto en dirección a una estrella llamada AC +79 3888 o Gliese 445, situada a más de 17 años luz de distancia en la constelación de la Osa Menor. Según la NASA, se calcula que la nave pasará a 1,7 años luz de esta estrella dentro de 40.000 años, un viaje lento en comparación con la velocidad de la luz, pero extraordinario respecto a cualquier otra misión espacial lanzada antes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa que la Voyager 1 llegue a un día luz de la Tierra?

Alcanzar una distancia de un día luz significa que la Voyager 1 se encontrará tan lejos de la Tierra como la distancia recorrida por la luz en 24 horas, equivalentes a unos 26.000 millones de kilómetros. Según la NASA, este hito no solo marca un récord para la ingeniería humana, sino que también permite contextualizar cuán vasto es el universo en comparación con los logros de la exploración espacial hasta ahora.

¿Cuándo la Voyager 1 alcanzará la distancia de un día luz y cómo se celebrará?

De acuerdo con la NASA, la Voyager 1 llegará a una distancia de un día luz de la Tierra el miércoles 18 de noviembre a las 5:16:07 a. m., hora de Colombia. Para celebrar este logro histórico, la agencia propuso que las personas enciendan una luz hacia el cielo al atardecer del martes previo, en una muestra simbólica de conexión mundial con la misión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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