Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo movimiento telúrico sorprendió a los habitantes del Tolima en la madrugada del miércoles 11 de noviembre. El evento tuvo como punto de referencia el municipio de Chaparral y fue reportado oficialmente por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su más reciente boletín. Según la entidad, la magnitud del sismo fue de 2,7 en la escala utilizada para cuantificar la fuerza de estos fenómenos naturales y se ubicó a una profundidad superficial. De acuerdo con la comunicación del SGC, el temblor se registró exactamente a las 12:22 a. m., hora local, y el informe fue actualizado en las primeras horas de la jornada, como parte del seguimiento continuo que se realiza a la actividad sísmica en Colombia.

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La profundización del reporte emitido por el Servicio Geológico Colombiano explica que aunque se tienen claras la magnitud y la localización superficial del evento sísmico en Chaparral, el boletín no especificó si este movimiento fue sentido directamente por los habitantes de la zona o de áreas cercanas dentro del departamento del Tolima. Este es un aspecto relevante cuando se evalúan los efectos de un sismo de baja magnitud, ya que no siempre genera impactos perceptibles o daños visibles en la superficie.

En ese sentido, el SGC destacó la importancia de que las personas que hayan percibido el temblor contribuyan con sus reportes a través de la plataforma Sismos Sentidos. Esta herramienta sirve para recibir información proporcionada por ciudadanos de diferentes regiones, aportando insumos fundamentales para el análisis de la percepción humana ante este tipo de fenómenos. El objetivo es complementar los datos técnicos con testimonios que ayuden a entender mejor el impacto en las comunidades.

Por ahora, según la información oficial que se tiene disponible hasta el momento, el reporte en el Tolima corresponde a un movimiento sísmico de magnitud 2,7, sin que se hayan informado daños materiales ni personas afectadas. El monitoreo constante y la invitación a reportar percepciones por parte del Servicio Geológico Colombiano representan herramientas clave para mantener informada y preparada a la población del departamento frente a estos fenómenos de la naturaleza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo fue el último temblor reportado en el Tolima, según el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con el más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano, el último temblor registrado en el departamento del Tolima ocurrió la madrugada del miércoles 11 de noviembre, teniendo como punto de referencia el municipio de Chaparral.

¿Qué es la plataforma Sismos Sentidos y cómo ayuda en el monitoreo sísmico?

La plataforma Sismos Sentidos es una herramienta del Servicio Geológico Colombiano que permite a los ciudadanos reportar si percibieron un movimiento telúrico. De esta manera, se recopila información sobre las sensaciones de la población, la cual complementa los datos técnicos y mejora el monitoreo de la actividad sísmica en distintas regiones.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.