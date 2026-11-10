El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 2,4 en el municipio de Charalá, Santander, durante la mañana de este martes 10 de noviembre de 2026. El movimiento telúrico se registró a las 12:40 p. m., hora local, con una profundidad de 135 kilómetros.

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De acuerdo con el reporte de la entidad, el epicentro se ubicó en inmediaciones de Charalá, a 7 kilómetros de distancia.

También se identificaron otros municipios cercanos, como Encino, ubicado a 10 kilómetros, y Ocamonte, a 13 kilómetros del punto donde se originó el evento.

El organismo registró el fenómeno mediante seis estaciones de monitoreo y clasificó el reporte con estatus automático.

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Entre los datos técnicos del movimiento se encuentran una latitud de 6,22 grados y una longitud de -73,14 grados.

Por su magnitud de 2,4 y su profundidad de 135 kilómetros, se trató de un evento sísmico de baja intensidad.

El SGC incluyó las coordenadas y el mapa de localización para identificar con mayor precisión el punto del territorio santandereano donde ocurrió el movimiento. La información corresponde al registro inicial publicado por la entidad.

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