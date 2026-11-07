Un nuevo temblor se registró en Colombia durante la noche de este viernes 6 de noviembre. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el evento en el municipio de Istmina, Chocó, con una magnitud de 3.1.

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De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el temblor ocurrió a las 11:52 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 37 kilómetros y cerca del municipio de Sipi.

El reporte técnico ubicó el epicentro en jurisdicción de Istmina, en el departamento del Chocó, una zona del occidente colombiano donde se han registrado otros movimientos sísmicos durante los últimos meses.

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Aunque el evento fue reportado por el SGC, no se cuenta con información confirmada sobre posibles afectaciones o personas que hayan sentido el movimiento. Por esta razón, quienes lo hayan percibido pueden compartir su experiencia a través de la plataforma oficial de la entidad.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-11-06, 23:52 hora local Magnitud 3.1. Profundidad 37 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/aYVvFVs59C — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 7, 2026

¿Cómo reportar si sintió el temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con la herramienta Sismo Sentido, un mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden informar si percibieron un movimiento telúrico y describir cómo lo experimentaron.

Para hacerlo, deben ingresar a https://sismosentido.sgc.gov.co/ y diligenciar el formulario con la ubicación en la que se encontraban cuando ocurrió el evento.

Estos reportes ayudan al SGC a recopilar información sobre la percepción de los movimientos sísmicos en diferentes municipios y regiones del país.

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