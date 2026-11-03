Por: Caracol TV

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El temblor de hoy en Colombia tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, Tolima, en donde se han presentado varios movimientos telúricos en los últimos días. El alcalde Helver González Mora reportó en Noticias Caracol que dos mujeres resultaron heridas.

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“Hay una situación dura, el temor que tiene la comunidad es muy grande, fue muy fuerte el temblor de esta mañana. Afortunadamente, gracias a Dios, no tenemos el reporte de pérdidas humanas, hay varias viviendas averiadas, hay unas viviendas destruidas”, informó el mandatario local indicando también que las dos personas lesionadas fueron trasladadas al hospital y están siendo atendidas.

Según el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud del temblor con epicentro en el municipio de Chaparral fue de 5,6 y tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros. Se sintió en ciudades como Ibagué, Cali y Bogotá.

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