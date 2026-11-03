El fuerte temblor que sacudió a Colombia durante la madrugada de este martes 3 de noviembre volvió a poner la atención sobre la actividad sísmica que se presenta en el departamento del Tolima. Luego del movimiento telúrico, cuya magnitud fue reportada en 5,6, la gobernadora del departamento se pronunció sobre los eventos que vienen ocurriendo en el municipio de Chaparral.

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La mandataria explicó que “desde el pasado 20 de septiembre se registra un enjambre sísmico en esa zona, con más de 1.600 réplicas contabilizadas”. Además, confirmó que “se adelantan análisis técnicos junto con el Servicio Geológico Colombiano (SGC)” para establecer las características de esta actividad.

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En su pronunciamiento en Blu Radio, la gobernadora recordó que los movimientos sísmicos en Chaparral no son recientes y que las autoridades vienen haciendo seguimiento a la situación desde septiembre.

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“Hay que recordar que desde el 20 de septiembre se viene presentando este enjambre sísmico en el municipio de Chaparral. Son más de 1.600 réplicas”, señaló.

La funcionaria también indicó que, en coordinación con el Servicio Geológico Colombiano, se están realizando los análisis correspondientes para comprender el comportamiento de los movimientos registrados.

Como parte de las acciones anunciadas, se llevará a cabo una visita al Cañón de Las Hermosas, en Chaparral, con el propósito de verificar las condiciones de la zona y conocer de primera mano lo que está ocurriendo.

“Con el SGC se están haciendo los análisis correspondientes. Se hará una visita al Cañón de Las Hermosas para verificar qué está pasando”, agregó.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de este 3 de noviembre?

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el sismo de magnitud 5,6 ocurrió a las 4:13 de la mañana y tuvo su epicentro en el departamento del Tolima, a 17 kilómetros de Roncesvalles, en inmediaciones de Chaparral.

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El movimiento fue percibido en diferentes regiones del país, entre ellas Bogotá y Pereira, donde ciudadanos reportaron la sacudida y compartieron videos de las evacuaciones y reacciones durante el temblor.

La actividad sísmica en la zona continúa bajo observación de los organismos técnicos. Mientras avanzan los análisis, las autoridades buscan establecer las características del enjambre y verificar posibles afectaciones en el territorio.

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