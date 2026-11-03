Héctor Julio Alfonso Pastrana, reconocido dirigente ganadero y viudo de la fallecida empresaria del chance Enilce López Romero, conocida como ‘La Gata’, falleció este lunes 2 de noviembre en Barranquilla a los 77 años de edad. De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, el deceso se produjo en las instalaciones de la Clínica Internacional La Misericordia, lugar donde permanecía recluido desde hace varias semanas debido a diversos quebrantos de salud que afectaron su condición general.

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Conocido entre sus allegados como “Don Héctor”, Alfonso Pastrana construyó una extensa trayectoria en el sector agropecuario y gremial de la región Caribe. A lo largo de varias décadas estuvo en el centro de la atención pública por su vínculo matrimonial con Enilce López Romero —fallecida el 13 de enero de 2024—, con quien conformó uno de los núcleos familiares de mayor influencia política, empresarial y judicial en el norte del país. De esa unión nacieron sus hijos Jorge Luis Alfonso López, exalcalde de Magangué; el exsenador Héctor Julio Alfonso López; José Julio Alfonso López y Wendy Vanessa Alfonso López.

El deceso del dirigente ganadero ocurre en medio de una coyuntura compleja para su entorno cercano. Tan solo días atrás, su hijo Jorge Luis Alfonso López volvió a ser noticia nacional tras registrarse su captura por orden judicial y denunciarse presuntas amenazas de muerte en su contra. La partida de Alfonso Pastrana se suma a la pérdida del liderazgo de la familia tras la muerte de ‘La Gata’ casi tres años atrás en la capital del Atlántico.

La familia Alfonso López confirmó que las exequias se desarrollarán este martes 3 de noviembre de 2026 en el cementerio Jardines de la Eternidad, en Barranquilla. Las honras fúnebres iniciarán con la velación a partir de las 9:00 a. m., seguida de una misa en horas de la tarde y el posterior sepelio donde allegados le darán el último adiós.