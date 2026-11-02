Por: El Espectador

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En la noche del 1 de noviembre, un atentado causó alarma en el municipio de Balboa, en el departamento del Cauca. De acuerdo con los primeros informes, una motocicleta cargada con explosivos fue detonada en las cercanías de un centro médico del lugar. Aunque no se reportaron víctimas mortales tras la explosión, la infraestructura del centro asistencial y varias viviendas próximas sufrieron daños materiales considerables, según lo comunicaron las autoridades locales y confirmaron fuentes oficiales.

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Tras el hecho, la Tercera División del Ejército Nacional emitió un pronunciamiento en el que condenó de manera contundente la utilización de artefactos explosivos en el conflicto. A través de su cuenta en la red social X, el Ejército subrayó que "el uso indiscriminado de explosivos constituye una grave amenaza para la población civil y una flagrante violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario". En su comunicado, las fuerzas militares recalcaron que resulta especialmente reprochable poner en peligro instalaciones hospitalarias, las cuales son consideradas bienes especialmente protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En cuanto a los posibles responsables del ataque, las investigaciones preliminares señalan a la estructura 'Carlos Patiño', una disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que opera bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'. Mientras tanto, tropas de la Brigada 29 se mantienen desplegadas en la zona realizando labores de verificación y vigilancia, con el objetivo de descartar la presencia de otros explosivos y reforzar la seguridad para los habitantes de Balboa, según señaló el Ejército Nacional.

Además de las acciones inmediatas en terreno, las Fuerzas Militares hicieron un llamado a la comunidad para que entregue información relacionada con actividades sospechosas, personas, vehículos u objetos sospechosos a través de la línea 107, habilitada para recibir estos reportes.

La información presentada en este artículo fue recopilada y verificada a partir de las declaraciones oficiales del Ejército Nacional y reportes difundidos por medios reconocidos como El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué grupo está señalado como responsable del atentado con explosivos en Balboa, Cauca?

Según información preliminar proporcionada por las autoridades y confirmada en medios como El Espectador, la estructura 'Carlos Patiño', una disidencia de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', es señalada como presunta responsable del atentado ocurrido en Balboa.

¿Qué significa el Derecho Internacional Humanitario y por qué protege instalaciones hospitalarias?

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que, en situaciones de conflicto armado, busca proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades y limitar los métodos y medios de combate. Dentro de sus principios, ofrece una protección especial a instalaciones hospitalarias por considerarlas esenciales para la vida y la salud de la población civil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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