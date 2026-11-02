Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la Alcaldía Local de Los Mártires desplegó una jornada de inspección en tres establecimientos, centrada en asegurar el bienestar de sus habitantes y el buen funcionamiento de los entornos comerciales. De acuerdo con la Administración distrital, estas visitas buscan consolidar espacios organizados y seguros, promoviendo la formalidad entre los comerciantes de la localidad.

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Durante este operativo, el personal de inspección se enfocó en revisar minuciosamente la matrícula mercantil, los documentos requeridos para operar y el registro correcto de las actividades económicas. Según lo informado por la Alcaldía Local de Los Mártires, se detectó que dos de los negocios carecían de la documentación correspondiente a los derechos de autor y mostraban inconsistencias con el código CIIU 9329. Este código hace referencia a las actividades recreativas y de entretenimiento, un sector que demanda requisitos específicos para operar dentro de la reglamentación vigente.

En el tercer establecimiento, aunque la documentación básica estaba al día, se observó una situación particular: la actividad económica CIIU 9329 no aparecía registrada oficialmente y la dirección que figuraba en la matrícula mercantil no coincidía con la encontrada durante la inspección. Esto resaltó la importancia de mantener actualizada no solo la documentación, sino también los registros asociados al lugar físico donde funciona el negocio.

Frente a estos hallazgos, la Alcaldía Local de Los Mártires dispuso tres medidas correctivas, con duración de tres, cuatro y diez días, respectivamente. El propósito de estas acciones es dar un plazo para que los comerciantes corrijan los incumplimientos identificados, actualicen tanto los registros como los datos comerciales y ajusten la documentación necesaria. Estas estrategias, de acuerdo con la administración local, buscan reforzar la legalidad, la formalización de los negocios y la confianza ciudadana en los espacios comerciales de la localidad.

La iniciativa fue liderada por John Jader Suárez Delgado, alcalde local, y se enmarca en las políticas de inspección, vigilancia y control impulsadas desde la administración distrital presidida por Carlos Fernando Galán. Ambas autoridades insisten en la importancia de que los comerciantes mantengan vigente la matrícula mercantil, actualicen las actividades que desarrollan y cumplan cabalmente con todos los requisitos legales.

Al fortalecer la corresponsabilidad ciudadana y los controles institucionales, Los Mártires avanza en la creación de entornos comerciales que benefician a quienes trabajan, residen o visitan este sector de Bogotá, según la información publicada en el portal oficial de la alcaldía local.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos en las inspecciones a establecimientos en Los Mártires?

Durante las inspecciones, se identificaron irregularidades como la falta de documentos sobre derechos de autor, inconsistencias en el registro de la actividad económica bajo el código CIIU 9329 y discrepancias entre la dirección registrada y la verificada en uno de los negocios. Estos hallazgos motivaron la imposición de medidas correctivas para que los establecimientos subsanen sus registros y documentación.

¿Qué es el código CIIU 9329 y por qué es importante para los comerciantes en Los Mártires?

El código CIIU 9329 corresponde a las actividades recreativas y de entretenimiento. Es fundamental para los comerciantes porque define la naturaleza de su actividad económica ante las autoridades y exige ciertos requisitos legales. Carecer de este registro actualizado puede llevar a medidas correctivas y afecta la formalización del negocio, según lo explicado por la Alcaldía Local de Los Mártires.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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