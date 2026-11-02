Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para una jornada de música y cultura con el evento ‘Tríptico – Ska, Punk y Metal’, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). De acuerdo con información oficial publicada en bogota.gov.co, este encuentro gratuito tendrá lugar el sábado 14 de noviembre de 2026 desde las 5:00 p. m., en la reconocida Plaza de Lourdes, ubicada en la carrera 13 # 63-02 en Chapinero. La propuesta trae al público capitalino un recorrido sonoro por tres géneros musicales alternativos, que históricamente han dinamizado la vida cultural y las escenas independientes de la ciudad.

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El cartel musical estará conformado por Zinfinura, La Silueta —agrupación proveniente de México— y Okinawa Bullets, banda local integrada por músicos de metal extremo y hardcore. Destaca de Okinawa Bullets su experiencia en escenarios de relevancia nacional como Knotfest Colombia y Rock al Parque 2025, además de otros festivales de música en el país. Según la fuentes mencionadas, su propuesta se caracteriza por fusionar sonidos del metal contemporáneo con influencias del hardcore, aportando una expresión única dentro del evento.

La jornada promete una experiencia diversa no solo en géneros musicales, sino también en estilos y expresiones artísticas. El ska traerá su energía festiva característica, mientras el punk hará presencia con su actitud contestataria y el metal aportará la potencia que lo identifica. A través de estos géneros —que han marcado la historia de diferentes culturas alternativas—, el evento ofrece una oportunidad para reconocer y celebrar la riqueza de las escenas independientes de Bogotá.

El concierto hace parte de los Escenarios Móviles de Idartes, estrategia que impulsa la circulación artística en la ciudad y propicia el encuentro de diversos públicos alrededor de la música en vivo y el espacio público. La entrada libre invita a toda la ciudadanía a apropiarse de este espacio, vivir una tarde distinta y acercarse a nuevas expresiones culturales. Así, ‘Tríptico – Ska, Punk y Metal’ se consolida como una cita ineludible para quienes buscan experiencias musicales auténticas en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará el concierto ‘Tríptico – Ska, Punk y Metal’ en Bogotá?

El concierto se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre de 2026 en la Plaza de Lourdes, localizada en la carrera 13 # 63-02, en la localidad de Chapinero. El evento tendrá inicio a las 5:00 p. m. y la entrada será libre para toda la ciudadanía.

¿Qué es el hardcore en la música y cómo se diferencia del metal?

El hardcore es un subgénero musical derivado del punk, conocido por su intensidad, ritmos acelerados y letras directas. A diferencia del metal, que destaca por sus riffs pesados y complejas estructuras, el hardcore suele ser más directo y crudo en su sonido y mensaje, como se evidencia en la propuesta de Okinawa Bullets, según destaca el evento citado por Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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