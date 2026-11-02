Por: Portal Bogotá

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En el sector del barrio Danubio, ubicado en la localidad de Usme, Bogotá, se llevó a cabo una jornada que buscó concientizar a la comunidad sobre el adecuado manejo de los residuos y basuras. Esta iniciativa fue liderada por la Alcaldía Local de Usme a través del equipo de Bogotaneidad, que ha destacado la importancia de sensibilizar a los habitantes respecto a la correcta disposición de sus desechos. De acuerdo con la información oficial, la estrategia incluyó un corredor de conciencia elaborado con material reciclado, lo que refuerza el mensaje ambiental y pedagógico de la actividad.

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Durante la jornada, el equipo de la Alcaldía Local de Usme compartió un mensaje claro con los residentes: dejar las basuras en el lugar indicado y respetar los horarios de recolección establecidos son hábitos fundamentales para mantener las calles limpias. Los habitantes del sector identificaron entre los principales problemas la costumbre de algunas personas de sacar las bolsas de basura en horarios incorrectos, lo que dificulta el trabajo de aseo y afecta la imagen del barrio. Así mismo, señalaron que dejar escombros y muebles en las esquinas es una práctica negativa que impacta de manera directa el entorno.

La administración local reiteró su compromiso con la educación ambiental y la consolidación de buenas prácticas comunitarias. Además de promover el cumplimiento de los horarios de recolección, la Alcaldía Local de Usme hace énfasis en la importancia de evitar arrojar objetos voluminosos o residuos especiales en el espacio público, pues esto contribuye notablemente a mantener las calles despejadas y libres de basuras, en beneficio de todos los residentes. Así, la estrategia de pedagogía social liderada en el barrio Danubio busca establecer nuevas rutinas sostenibles y fomentar el sentido de pertenencia en la comunidad.

La Alcaldía Local de Usme aseguró que continuará fortaleciendo estas campañas educativas, con el objetivo de que cada vez más personas se sumen y tomen conciencia sobre la relevancia de la gestión responsable de los residuos en su entorno inmediato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las buenas prácticas para la disposición de residuos en Usme según la Alcaldía Local?

De acuerdo con la información de la Alcaldía Local de Usme, las buenas prácticas incluyen sacar las basuras en el horario correspondiente, no dejar escombros ni muebles en las esquinas y asegurarse de depositar los residuos en el lugar indicado, lo que permite que la comunidad disfrute de un entorno más limpio y ordenado.

¿Por qué es importante respetar los horarios de recolección de basuras en el barrio Danubio?

Respetar los horarios de recolección de basuras en el barrio Danubio es fundamental para evitar la acumulación de residuos en el espacio público y mejorar la limpieza de las calles. Según la Alcaldía Local de Usme, este hábito facilita el trabajo de aseo, previene problemas ambientales y contribuye al bienestar colectivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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