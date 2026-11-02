Por: Portal Bogotá

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Cinemateca al Parque, uno de los eventos culturales más representativos de Bogotá, regresa este año como parte de las actividades promovidas por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes. Según la información oficial publicada por la Cinemateca de Bogotá y los canales del evento ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, esta cita invita a los habitantes de la capital a disfrutar de una experiencia de cine al aire libre, dirigida a públicos de todas las edades y centrada en la apropiación del espacio público como escenario cultural y de convivencia. La programación de Cinemateca al Parque será gratuita y se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre, en la Plazoleta City U (calle 19 No. 2A -10), desde las 11 a.m. hasta las 8 p.m., lo que permite a las familias bogotanas reunirse en torno al séptimo arte en un ambiente seguro y accesible.

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La jornada comenzará con la Franja Infantil, donde se proyectará la icónica película animada ‘Monsters, Inc.’ (2001), producción de Pixar Animation Studios. En palabras de los organizadores, este filme narra la historia de Sulley y Mike Wazowski, un dúo de monstruos cuya vida cambia radicalmente cuando una niña llamada Boo atraviesa la puerta a su mundo. Se trata de un relato que mezcla humor y aventura, ideal para el disfrute familiar.

Continuando con la Franja Cine del Mundo, el público tendrá la oportunidad de ver ‘Kiki, entregas a domicilio’ (1989), película dirigida por el japonés Hayao Miyazaki, fundador del reconocido Studio Ghibli, referente mundial de animación. Esta cinta relata la historia de Kiki, una joven bruja que emprende una aventura de independencia y autodescubrimiento al establecer su propio servicio de entregas en una ciudad costera.

Por su parte, la Franja Cine Colombiano presentará ‘La cara oculta’ (2011) de Andrés Baiz, un thriller psicológico protagonizado por Martina García y Clara Lago. Este filme explora los límites de la confianza y el misterio en una relación, con una historia que sorprende por sus giros inesperados. Más adelante, el evento continuará con la exhibición de cortometrajes colombianos ganadores de distintas convocatorias de la Cinemateca Distrital: ‘Alguien mató algo’ de Jorge Navas (1998), ‘La vuelta de hoja’ de Carlos Hernández (2003) y ‘La Cerca’ de Rubén Mendoza (2004), estos trabajos reflejan la diversidad y creatividad del cine local.

Para cerrar, la Franja Clásicos presentará ‘Los otros’ (2001), dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman, película destacada por sus ocho premios Goya y su reconocimiento como un clásico contemporáneo del cine de suspenso. Cinemateca al Parque se consolida así como un espacio de acceso libre donde familias y aficionados al cine pueden vivir el arte audiovisual en su máxima expresión. Toda la programación puede ser consultada a través de las redes sociales oficiales de la Cinemateca de Bogotá.

¿Cuáles son las películas que se proyectarán en Cinemateca al Parque Bogotá?

La programación de Cinemateca al Parque Bogotá incluye una selección diversa de películas: ‘Monsters, Inc.’ para la Franja Infantil, ‘Kiki, entregas a domicilio’ en la Franja Cine del Mundo, ‘La cara oculta’ en la Franja Cine Colombiano, además de una muestra de cortometrajes nacionales y la proyección de ‘Los otros’ en la Franja Clásicos, todas exhibidas en la Plazoleta City U con entrada libre.

¿Qué es la Cinemateca al Parque y cuál es su objetivo en Bogotá?

Cinemateca al Parque es un evento anual organizado por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes enfocado en promover la cultura audiovisual y la apropiación del espacio público capitalino mediante proyecciones de cine al aire libre. Busca acercar la experiencia cinematográfica a todos los sectores de Bogotá, fomentando el encuentro de la comunidad en escenarios abiertos y gratuitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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