Por: Portal Bogotá

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Este lunes festivo 2 de noviembre de 2026, se aplicará una serie de medidas en Bogotá para organizar el regreso de los viajeros y garantizar la movilidad en la ciudad. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, tanto el pico y placa regional como el reversible en la carrera Séptima serán medidas claves durante esta jornada. La intención es evitar congestiones y facilitar la circulación de quienes retornen a la capital tras el puente festivo.

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El pico y placa regional, que rige exclusivamente el lunes festivo 2 de noviembre, establece franjas horarias específicas para el ingreso de vehículos particulares a Bogotá. Según la instrucción oficial, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde solo podrán ingresar carros cuyas placas finalizan en número par (0, 2, 4, 6 y 8). Luego, desde las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, el ingreso será exclusivo para vehículos cuya placa finaliza en número impar (1, 3, 5, 7 y 9). Fuera de estos horarios, es decir, antes del mediodía o después de las 8:00 de la noche, cualquier vehículo puede ingresar sin restricción. Esta medida aplica en nueve corredores principales de ingreso a Bogotá: autopista Norte, autopista Sur, avenida Centenario (calle 13), avenida calle 80, avenida Carrera Séptima, avenida Boyacá y vía al Llano, vía Suba-Cota, vía a La Calera y vía a Choachí.

Adicionalmente, se implementará el reversible en la carrera Séptima, otra acción destinada a mejorar el tránsito en uno de los corredores más importantes. Como lo comunicó la entidad oficial, desde las 4:30 de la tarde y hasta las 8:00 o 9:00 de la noche, dependiendo del flujo vehicular, la movilidad será en un único sentido norte-sur entre la calle 245 y la calle 183. El objetivo principal de esta disposición es agilizar el retorno de los viajeros, evitando embotellamientos en este importante acceso al norte de la ciudad.

Según la Alcaldía de Bogotá, todas estas acciones buscan anticipar problemas de tránsito y asegurar que el regreso después del puente festivo sea seguro y ordenado para los ciudadanos.

¿Cómo funciona el pico y placa regional en Bogotá durante festivos?

El pico y placa regional en Bogotá durante festivos opera en franjas horarias y por número final de la placa de los vehículos particulares. En días designados, como el lunes 2 de noviembre, hay horarios exclusivos para placas pares o impares, buscando equilibrar el volumen vehicular en las vías principales de ingreso y reducir congestiones durante el retorno de viajeros.

¿Qué es un reversible vial y cómo se aplica en la carrera Séptima de Bogotá?

Un reversible vial es una medida de control de tráfico donde un corredor se utiliza temporalmente en un solo sentido para facilitar el flujo masivo de vehículos. En la carrera Séptima de Bogotá se implementa desde la calle 245 hasta la calle 183, permitiendo el tránsito únicamente en dirección norte-sur durante el regreso del puente festivo, según el flujo vehicular y los horarios establecidos por la Alcaldía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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