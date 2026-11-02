Por: Portal Bogotá

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Bogotá vive un proceso de renovación ambiental en uno de sus principales corredores, la carrera Séptima, gracias al trabajo del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB). De acuerdo con información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se recuperaron 150 metros cuadrados en más de 30 jardines ubicados entre la avenida Jiménez y la Plaza de Bolívar, lo cual se logró mediante el replante de 1.598 plantas de 10 especies diferentes. Este esfuerzo forma parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que busca mejorar la calidad ambiental de la ciudad y revitalizar sus espacios públicos.

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Para lograr este avance, el equipo liderado por el ingeniero Sebastián Molina, quien ingresó al JBB en 2025, se encargó del mantenimiento y recuperación de las jardineras en localidades como La Candelaria, Santa Fe y Usaquén, continuando así proyectos previamente impulsados por otros profesionales del sector. Según explicó Molina, durante el diagnóstico inicial del proyecto en la carrera Séptima, se evidenció que la mayoría de las 14 jardineras sin cerramientos, ubicadas entre la avenida Jiménez y la calle 12b, se encontraban desprovistas de material vegetal. Ante este escenario, el equipo de jardinería, apoyado por nueve operarios, replantó más de 1.600 ejemplares de especies como gazania, hebe morado, siempre viva, algodoncillo y, aprovechando algunas sobrevivientes, durantas y evónimos.

En paralelo, la profesional social Diana Daza trabajó junto a vendedores ambulantes de la zona, promoviendo sensibilización ambiental e invitándolos a convertirse en guardianes de las jardineras. Gracias a esta gestión, se lograron instalar cerramientos parciales y posteriormente, en 2026, con el apoyo de la Alcaldía Local de La Candelaria, se dotó a las 14 jardineras restantes de cerramientos metálicos, además de carretillas y herramientas para su mantenimiento. En esta etapa, el grupo intervino con la siembra de nuevas especies, entre las que destacan festuca, árbol del té, cayeno, globitos de mar, azalea, cinta, lantana y polígala.

Daza subrayó la importancia de evitar que las plantas sean afectadas por basura, residuos de alimentos o grasas, recibiendo el compromiso de los vendedores de proteger estos espacios verdes, ahora convertidos en auténticas joyas botánicas del centro de la capital. Todas estas acciones se articulan con el Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, con el objetivo de transformar la ciudad y mejorar el aire del Distrito Capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso de recuperación de las jardineras en la carrera Séptima de Bogotá?

El proceso de recuperación consistió en la identificación de jardineras deterioradas y sin protección, la plantación de casi 1.600 ejemplares de distintas especies y la colaboración con vendedores ambulantes para que se convirtieran en cuidadores de estos espacios. Además, se instalaron cerramientos metálicos y se dotó de herramientas y materiales de mantenimiento, de acuerdo con información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Jardín Botánico José Celestino Mutis.

¿Qué especies de plantas se sembraron en los jardines recuperados por el Jardín Botánico de Bogotá?

En los jardines recuperados, fueron plantadas especies como festuca, hebe morado, árbol del té, cayeno, duranta, globitos de mar, azalea, cinta, lantana, polígala, gazania, siempre viva y algodoncillo. Estas especies fueron seleccionadas buscando aportar colorido, resistencia y diversidad a los espacios verdes de la carrera Séptima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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