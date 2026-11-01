Por: Portal Bogotá

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Este lunes 2 de noviembre de 2026, el pronóstico indica que Bogotá tendrá condiciones climáticas estables durante la madrugada y la mañana, con cielos parcialmente cubiertos y predominio de tiempo seco. De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se espera que la temperatura mínina ronde los 11 grados Celsius. Este reporte es relevante para quienes planean movilizarse por la ciudad, pues un clima seco reduce la probabilidad de contratiempos asociados a lluvias intensas o granizadas.

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Uno de los recursos que facilita la toma de decisiones informadas frente al clima en Bogotá es el Sistema Alerta Bogotá (SAB), que permite hacer seguimiento en tiempo real, no solo del estado general del tiempo, sino también de variables como temperatura máxima y mínima, probabilidad de lluvias y otras condiciones relevantes para la movilidad y la vida cotidiana. Según el IDIGER, cualquier persona puede consultar la probabilidad de lluvias para su barrio o sector accediendo al portal mapas.bogota.gov.co. El proceso consiste en seleccionar el mapa de lluvias, digitar la dirección específica en el buscador y visualizar la información georreferenciada que ofrece el sistema.

En medio de este contexto, persiste la inquietud sobre los episodios de lluvia y granizo, pese a la presencia del fenómeno de El Niño 2026. El IDIGER explicó que este fenómeno, aunque reduce la cantidad de lluvias y eleva las temperaturas sobre todo en las regiones Andina y Caribe de Colombia, no elimina por completo las precipitaciones. Para Bogotá, esto significa que entre octubre y parte de noviembre todavía pueden registrarse lloviznas y eventos puntuales de fuertes vientos o granizadas, a pesar de la influencia de El Niño.

El fenómeno de El Niño es una variabilidad climática natural que se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico tropical. Este calentamiento altera los patrones atmosféricos globales y en Colombia, especialmente en Bogotá, suele observarse un descenso en las lluvias y un incremento de la temperatura. A pesar de este comportamiento esperado, el IDIGER advierte que aún es posible experimentar eventos aislados de lluvia intensa durante la temporada.

Para consultar el clima y tomar decisiones acertadas en cuanto a traslados o actividades al aire libre, los habitantes del Distrito Capital pueden recurrir a los diferentes canales oficiales como el SAB y así anticiparse a cualquier cambio meteorológico inesperado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico del clima y lluvias en Bogotá de manera sencilla?

Para consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá, usted puede ingresar al sitio mapas.bogota.gov.co, seleccionar el mapa de lluvias en la opción de 'otros mapas' y digitar la dirección de interés en el buscador. Así, sabrá en tiempo real las condiciones meteorológicas específicas para su sector, según información del IDIGER.

¿Qué significa el fenómeno de El Niño y cómo afecta el clima en Bogotá?

El fenómeno de El Niño es un evento de variabilidad climática que consiste en el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico tropical. Según el IDIGER, este fenómeno produce una reducción de lluvias y aumento de temperatura en Bogotá, aunque no descarta la posibilidad de eventos aislados de lluvia fuerte durante octubre y noviembre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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