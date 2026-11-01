Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a todos los habitantes de Bogotá a participar este lunes festivo 2 de noviembre de 2026 en la jornada de vacunación. Para acceder a las vacunas, usted debe acudir con su documento de identidad a cualquiera de los puntos habilitados en la ciudad, donde podrá iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación, de acuerdo con la información compartida por la SDS en su página oficial.

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Esta iniciativa tiene como principal objetivo prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras. Además, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) estará disponible para niñas y niños entre los 9 y 17 años, según indicó la Secretaría Distrital de Salud.

Los puntos de vacunación en Bogotá comenzarán a atender desde las 8:00 a. m. La ciudad cuenta con una amplia red de sitios distribuidos en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros espacios de alta concurrencia. La lista de estos puntos se actualiza diariamente en las redes sociales oficiales. Además, Bogotá dispone de más de 200 puntos fijos, ubicados principalmente en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), que aseguran acceso constante a los servicios de inmunización. Los detalles específicos sobre los puntos habilitados para este 2 de noviembre de 2026 pueden consultarse en el enlace proporcionado por la SDS.

Por otra parte, la Secretaría Distrital de Salud aclaró que la vacunación contra la fiebre amarilla para gestantes y adultos mayores de 60 años se efectúa únicamente en puntos autorizados. Estos sitios cuentan con atención médica especializada y acompañamiento profesional durante el proceso, con el fin de ofrecer una aplicación segura. La ubicación de estos puntos autorizados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB, conocidas comúnmente como EPS) también puede consultarse mediante la documentación oficial de la SDS.

Para localizar el lugar de vacunación más cercano, usted puede utilizar la herramienta digital Mapas Bogotá. Solo debe activar el buscador, escribir “vacunación”, escoger la opción de instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación y, navegando el mapa, elegir el punto que más se ajuste a su ubicación. Es importante tomar nota de la dirección y horario, y asistir siempre con documento de identidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de vacunación disponibles en Bogotá para el 2 de noviembre de 2026?

Según la Secretaría Distrital de Salud, Bogotá habilitó múltiples puntos de vacunación distribuidos en centros comerciales, parques, plazas y colegios, además de más de 200 puntos fijos en centros de salud e IPS. La lista de ubicaciones puede consultarse en el enlace oficial de la SDS y se actualiza diariamente en sus redes sociales.

¿Cómo encontrar el punto de vacunación más cercano y cuáles son los requisitos para vacunarse?

Para ubicar el punto más cercano, usted debe ingresar a Mapas Bogotá, activar el buscador, escribir “vacunación” y seleccionar la opción correspondiente. Una vez elija el sitio, tome nota de los datos y recuerde llevar su documento de identidad, requisito indispensable para acceder a la inmunización.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.