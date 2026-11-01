Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Durante los días comprendidos entre el martes 3 y el jueves 5 de noviembre de 2026, varios barrios de Bogotá y municipios aledaños experimentarán cortes programados de agua. De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), estas suspensiones se deben a trabajos de empates de redes de acueducto, instalación de macromedidores —instrumentos para medir el caudal total consumido en una zona—, mantenimiento preventivo y cambios de válvulas en diferentes zonas de la ciudad y del departamento de Cundinamarca.

Sigue a PULZO en Discover

El corte de agua más extenso comenzará el martes 3 de noviembre a las 7:00 a. m. y durará 27 horas en sectores de Fontibón y Puente Aranda, donde se realizarán empates de redes. Paralelamente, barrios de Teusaquillo como La Soledad y Las Américas afrontarán interrupciones durante 24 horas por la instalación de macromedidores. Otros sectores afectados ese día son localidades de San Cristóbal, Bosa y municipios como La Calera y Soacha.

El miércoles 4 de noviembre, se destaca la suspensión de hasta 48 horas del servicio en zonas de Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá y Sopó, afectando tanto sectores residenciales como industriales, debido a un cambio de válvula de 60 pulgadas. También habrá empates de redes y tareas de mantenimiento en partes de Usaquén, Chapinero, Los Mártires, Engativá y San Cristóbal. Municipios como Soacha continuarán con cortes en diferentes barrios.

Finalmente, el jueves 5 de noviembre los trabajos de la EAAB comprenden desde mantenimiento preventivo hasta la instalación de accesorios en barrios de Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Santa Fe y zonas extensas del municipio de Soacha. Los horarios varían, pero predominan los cortes de 24 horas y períodos menores según la labor a desarrollar, priorizando ajustes fundamentales para el suministro y control del agua potable.

Entre las recomendaciones más importantes de la EAAB, resalta llenar los tanques de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en recipientes antes de las 24 horas y emplear el recurso de manera racional, privilegiando usos vitales como el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, en casos prioritarios y ante cortes prolongados en hospitales y centros públicos, la EAAB prestará el servicio de carrotanques, el cual se puede solicitar a través de la Acualínea 116.

Todos estos trabajos buscan, según la propia EAAB, minimizar afectaciones por daños mayores en la infraestructura de suministro y mejorar la calidad del servicio para los habitantes de Bogotá y municipios vecinos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá y municipios afectados por los cortes de agua en noviembre de 2026?

Durante los días mencionados, barrios de localidades como Fontibón, Puente Aranda, Teusaquillo, San Cristóbal, Bosa, Usaquén, Chapinero, Los Mártires, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar y Santa Fe en Bogotá, junto con municipios aledaños como La Calera, Soacha, Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá y Sopó, tendrán suspensiones temporales del servicio de agua según lo informado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

¿Qué recomendaciones da la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá durante los cortes de agua?

La EAAB recomienda llenar los tanques de reserva, consumir el agua almacenada antes de 24 horas, y emplear el recurso de manera racional, privilegiando la higiene y la preparación de alimentos. Además, para emergencia en hospitales o grandes centros públicos, se puede solicitar el servicio de carrotanques a través de la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z