Por: Portal Bogotá

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Las autoridades de Bogotá adelantaron un riguroso operativo en la localidad de Kennedy, en desarrollo de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. La intervención, liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá en conjunto con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), el Ministerio del Trabajo y el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, permitió intervenir seis establecimientos que, según información oficial, operaban bajo la fachada de organizaciones sindicales.

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Durante las acciones de Inspección, Vigilancia y Control, en las que participaron más de 200 uniformados de la Policía especializados en diferentes áreas, se encontraron 24 menores de edad dentro de estos locales, quienes estaban consumiendo bebidas embriagantes. Las autoridades, de acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, trasladaron a estos jóvenes bajo la protección de la Policía de Infancia y Adolescencia, y los entregaron a la entidad administrativa competente para la restitución de sus derechos.

Los resultados del operativo también derivaron en la suspensión temporal del funcionamiento de seis establecimientos, con sanciones que oscilan entre 10 y 90 días, de acuerdo con el nivel de gravedad detectado por las autoridades. Además, durante el desarrollo del procedimiento, dos personas resultaron capturadas por el delito de tráfico de estupefacientes. El balance incluyó la incautación de 12 armas cortopunzantes, un arma traumática, 44 gramos de tusi y dos frascos de popper, además de la inmovilización de dos vehículos.

La investigación preliminar permitió establecer que estos sitios llevaban aproximadamente tres años en funcionamiento y, presuntamente, obtenían ingresos cercanos a los 10 millones de pesos mensuales, facilitados por actividades que incluían el ingreso irregular de menores y el tráfico de sustancias prohibidas. Esta situación afecta de forma directa la seguridad y la convivencia en el sector, según advierte la SDSCJ.

La propia Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad, recordando la importancia de utilizar la Línea de Emergencias 123 como canal oficial para denunciar hechos delictivos, lo cual contribuye decisivamente al proceso de investigación y sanción de conductas que afectan la tranquilidad de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hicieron las autoridades en Kennedy durante el operativo de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’?

Las autoridades de Bogotá realizaron un operativo conjunto en la localidad de Kennedy, donde intervinieron seis establecimientos que funcionaban aparentemente como organizaciones sindicales. Durante la inspección, encontraron a 24 menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, incautaron armas y sustancias prohibidas, capturaron a dos personas por tráfico de estupefacientes y suspendieron temporalmente las actividades económicas de los locales intervenidos.

¿Qué significa ‘tusi’ y por qué es relevante su incautación en Bogotá?

‘Tusi’ es una sustancia psicoactiva cuyos casos de incautación han sido reportados por las autoridades en diferentes operativos. En el contexto del operativo en Kennedy, la incautación de 44 gramos de tusi demuestra la presencia de tráfico de sustancias en establecimientos que afectan la seguridad de la comunidad y contribuyen a la vulnerabilidad de los menores de edad en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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