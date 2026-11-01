Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La semana del lunes 2 al domingo 8 de noviembre de 2026, la ciudad de Bogotá mantiene la medida de restricción vehicular conocida como "pico y placa" para automóviles particulares. De acuerdo con la información publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), este sistema busca regular el tránsito dentro de la ciudad, permitiendo la circulación de los vehículos según el último dígito de su placa y el día del calendario. Usted debe estar atento a los horarios y distribución semanal para evitar sanciones, ya que la medida tiene horarios establecidos y reglas claras para los diferentes días.

Sigue a PULZO en Discover

La restricción opera de lunes a viernes, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Los vehículos que terminan su placa en los números 1, 2, 3, 4 y 5 tienen permitido circular en los días impares. Por otro lado, aquellos con terminación en 6, 7, 8, 9 y 0 circulan en días pares. Para esta semana específica, el lunes 2 de noviembre es festivo y está vigente la modalidad de "pico y placa regional", que se aplica a quienes ingresan a la ciudad. El martes 3 y el jueves 5 de noviembre pueden circular exclusivamente vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. El miércoles 4 y el viernes 6, están habilitados los vehículos cuyas placas finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. Los sábados y domingos, la restricción no aplica, así que quienes tengan carro podrán movilizarse sin inconvenientes en esas fechas. Esta información fue confirmada por la propia Secretaría Distrital de Movilidad en su sitio web oficial.

La SDM también ha alertado sobre el riesgo de engaño por parte de páginas no autorizadas que ofrecen servicios relacionados con el “Pico y Placa Solidario”, un mecanismo para exceptuar temporalmente la restricción. El canal único y válido para pagar este permiso es la plataforma oficial y el pago debe realizarse exclusivamente mediante PSE. De acuerdo con la entidad, no existen intermediarios ni otras páginas web autorizadas para ofrecer o tramitar esta modalidad.

Recuerde siempre verificar la información directamente con la Secretaría Distrital de Movilidad para evitar fraudes y estar bien informado sobre las medidas de tránsito que aplican en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Bogotá para vehículos particulares en noviembre de 2026?

En la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026, la restricción de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá se aplica de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., según la información entregada por la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Dónde puedo pagar el permiso de Pico y Placa Solidario en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el único canal oficial para pagar el permiso de Pico y Placa Solidario es la plataforma en línea de la entidad, accesible en www.movilidadbogota.gov.co, y el pago únicamente debe hacerse por medio del botón de PSE en esa página.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z