Por: Portal Bogotá

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El arte y la cultura tienen el poder de reunir a la ciudadanía en experiencias que transforman la cotidianidad, tal como lo propone el evento que se vivirá en el Planetario de Bogotá. ‘Il segreto di Susanna’, una ópera cómica en un acto creada por el compositor italiano Ermanno Wolf-Ferrari, llegará al Domo del Planetario este sábado 7 de noviembre de 2026. La puesta en escena, bajo la organización de la compañía Óperalite, ofrecerá dos funciones únicas a las 4:00 p. m. y 8:00 p. m., dirigidas a quienes desean explorar nuevas formas de encuentro a través del arte.

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La historia de ‘Il segreto di Susanna’ gira en torno a los celos y los secretos de pareja, permitiendo al público adentrarse en la vida de Susanna y su esposo. Desde el inicio, la trama plantea la inquietud generada por un misterioso humo, lo que desencadena situaciones imprevistas, despertando sospechas y enredos que se resuelven con un matiz de humor característico de la obra. Según la información publicada por la plataforma Bogotá, Mi Ciudad, mi Casa, esta propuesta artística busca acercar al público a la ópera mediante una puesta en escena contemporánea y cercana.

Uno de los aspectos más llamativos de esta versión es la integración de artes visuales con la representación musical y vocal. Valeriano Lanchas, reconocido bajo-barítono y también artista plástico, protagoniza la obra e incorpora sus propias creaciones visuales: dibujos que acompañan la narración y aportan un enfoque audiovisual que dialoga con la música y el guion original. De acuerdo con la información dada por el Planetario de Bogotá, el espectáculo se caracteriza por la fusión de géneros artísticos, favoreciendo una experiencia completa para los asistentes que va más allá de lo tradicional en la ópera.

Las personas interesadas en asistir deben tener en cuenta que la entrada tiene un costo y pueden adquirirla utilizando el código Pulep RKZ837, tal como se indica en los canales oficiales del evento. El Domo del Planetario de Bogotá se convierte así en un escenario que busca siempre innovar y expandir la oferta cultural para los habitantes y visitantes de la ciudad, permitiendo disfrutar de creaciones donde se entrelazan música, humor y artes visuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo adquirir entradas para ‘Il segreto di Susanna’ en el Planetario de Bogotá?

Para asistir a la ópera ‘Il segreto di Susanna’ en el Domo del Planetario de Bogotá el próximo 7 de noviembre de 2026, usted debe adquirir su entrada, la cual tiene costo, utilizando el código Pulep RKZ837. Según los organizadores, la información para el proceso puede consultarse directamente en los canales oficiales del Planetario de Bogotá.

¿Qué propone la puesta en escena de ‘Il segreto di Susanna’ en Bogotá?

De acuerdo con datos publicados por Bogotá, Mi Ciudad, mi Casa, la presentación integra música, humor y artes visuales, permitiendo que el público viva una experiencia artística completa. El enfoque audiovisual de la ópera destaca gracias a los dibujos del protagonista Valeriano Lanchas, sumando una dimensión plástica a la oferta tradicional del género.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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