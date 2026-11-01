Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá ha sido reconocida internacionalmente gracias a la riqueza de sus ingredientes y a la creatividad de sus cocineros, al punto de ser nominada en la categoría Mejor Mantel Internacional en la cuarta edición de los Premios Hotel & Mantel 2026, una iniciativa de Condé Nast Traveler España que busca resaltar aquellas experiencias sobresalientes en hotelería, hospitalidad y gastronomía, según destaca la información proporcionada por la Alcaldía de Bogotá. Esta nominación no solamente habla del momento que vive la capital colombiana en el campo culinario, sino que la posiciona junto a ciudades de alto prestigio como Nueva York, Dubái y Bangkok, que figuran a su vez en posiciones destacadas del Top 100 City Destinations Index 2025, específicamente en los puestos 6, 12 y 20. En contraste, Bogotá ocupa la posición 83 en este listado, lo que resalta su crecimiento y consolidación como destino gastronómico.

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La categoría en la que compite Bogotá reúne a otros destinos internacionalmente valorados por su identidad gastronómica, como Marrakech, Champagne, Ciudad del Cabo, Parma, Puerto Vallarta y Viena. De acuerdo con la reseña hecha por Condé Nast Traveler España, se reconoce el "momento gastronómico" que vive la ciudad, alimentado tanto por la diversidad natural de la despensa colombiana —ricas raíces andinas, frutas tropicales, variedades de maíz y productos tanto del Caribe como del Pacífico— como por la mirada innovadora de una generación de chefs que transforman la biodiversidad local en propuestas contemporáneas.

Esta combinación de insumos locales, saber tradicional y nuevas interpretaciones culinarias amplía el atractivo de Bogotá. Restaurantes, mercados y propuestas de cocina de autor conforman una oferta que conecta a turistas y locales con la cultura y los sabores propios de la región. Según el mismo medio, la nominación es una oportunidad para proyectar el talento local y visibilizar una oferta turística que invita a vivir la capital a través de la gastronomía.

La ceremonia de entrega de los Premios Hotel & Mantel 2026 está prevista para el miércoles 4 de noviembre en Madrid, España; el anuncio público de los resultados será el jueves 5 de noviembre. La expectativa por este tipo de reconocimientos subraya el potencial de la gastronomía bogotana como motor de desarrollo turístico y cultural, invitando a explorar Bogotá desde perspectivas innovadoras y sabrosas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Bogotá fue nominada a los Premios Hotel & Mantel 2026 en gastronomía?

Bogotá fue nominada a los Premios Hotel & Mantel 2026 debido a la riqueza de su despensa, la variedad de ingredientes locales y la creatividad de sus cocineros, aspectos que, según Condé Nast Traveler España, posicionan a la capital colombiana como un destino destacado en la escena internacional, combinando tradición e innovación en su oferta culinaria.

¿Qué otros destinos compiten con Bogotá en la categoría Mejor Mantel Internacional?

En la categoría Mejor Mantel Internacional de los Premios Hotel & Mantel 2026, Bogotá compite con destinos reconocidos como Nueva York, Dubái, Bangkok, Marrakech, Champagne, Ciudad del Cabo, Parma, Puerto Vallarta y Viena, cada uno con una identidad gastronómica que atrae a viajeros que buscan experiencias culinarias únicas y auténticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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