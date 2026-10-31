Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué, reconocida por su riqueza cultural y su historia musical, también es escenario de numerosas leyendas que cobran vida especialmente cada 31 de octubre, cuando Halloween acapara la atención de locales y visitantes. Según la información documentada por El Nuevo Día, diferentes puntos emblemáticos de la ciudad y su zona rural son protagonistas de relatos sobre apariciones, sucesos inexplicables y figuras misteriosas que, con el paso del tiempo, se han convertido en parte esencial de la tradición oral ibaguereña.

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Uno de los lugares más comentados es la iglesia del Espíritu Santo, ubicada en el barrio Jordán, donde se conoció el hallazgo de muñecos y objetos relacionados con prácticas ocultistas. Este hecho, ocurrido en 2025 de acuerdo con El Nuevo Día, generó preocupación entre los vecinos y alimentó los rumores sobre extrañas presencias en el lugar. Igualmente, las casas antiguas del centro histórico albergan historias de mujeres vestidas de blanco, sombras en balcones y el sonido metálico de cadenas durante la noche, elementos que refuerzan la atmósfera enigmática que envuelve a la localidad.

El recorrido continúa en espacios como la clínica Minerva, en estado de abandono, donde algunos narran haber escuchado gritos y visto figuras en los pasillos, así como puertas que se mueven solas. El teatro Tolima también tiene un lugar en esta lista, con versiones sobre aplausos en salas vacías, pasos sobre el escenario y luces que se encienden sin explicación aparente. De acuerdo con El Nuevo Día, estos escenarios se suman al imaginario colectivo, fortaleciendo la tradición de compartir historias de miedo.

La zona rural de Ibagué no se queda atrás; allí destacan relatos sobre luces extrañas vistas en la vereda Aparco y la leyenda del fraile sin cabeza en el parque Centenario, que involucra también a una monja y una historia de amor prohibido. El cementerio San Bonifacio es otro espacio en el que visitantes y trabajadores han mencionado escuchar lamentos, pasos y ver sombras entre las tumbas al anochecer.

El recorrido por los lugares misteriosos de Ibagué también incluye las ruinas de la antigua estación del ferrocarril en Picaleña, donde testigos aseguran haber percibido el silbato de un supuesto tren fantasma. El Conservatorio del Tolima destaca por relatos acerca de pianos que sonarían solos de madrugada, voces y pasos en salones vacíos. Además, existen versiones sobre fenómenos inexplicables en el antiguo edificio del Comité de Cafeteros del Tolima y en el colegio San Simón, fundado en 1822, donde se habla de figuras vestidas con uniformes de otras épocas.

Finalmente, la antigua Casa de Jorge Isaacs y el edificio de la gobernación del Tolima completan este mapa de historias inquietantes, donde se mencionan presencias, sonidos y una atmósfera imponente. Ibagué, así, se perfila como un destino donde el miedo y la curiosidad se mezclan cada Halloween gracias a su extensa tradición oral y a sus escenarios cargados de misterio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los lugares más mencionados por leyendas urbanas de Ibagué durante Halloween?

De acuerdo con El Nuevo Día, los sitios más mencionados por su carga de misterio en Ibagué incluyen la iglesia del Espíritu Santo, la clínica Minerva, las casas antiguas del centro histórico, el teatro Tolima, la estación del ferrocarril de Picaleña, el conservatorio del Tolima, el colegio San Simón, la gobernación del Tolima, el cementerio San Bonifacio, el parque Centenario y la antigua Casa de Jorge Isaacs. Cada uno de estos espacios es protagonista de relatos sobre apariciones y sucesos inexplicables, los cuales se convierten en tema de conversación especialmente en la noche de Halloween.

¿Qué relatos de sucesos paranormales circulan sobre la clínica Minerva y el teatro Tolima en Ibagué?

Según versiones recopiladas por El Nuevo Día, la clínica Minerva es famosa por las historias de gritos, puertas que se mueven solas y figuras vistas en sus pasillos desiertos. Por su parte, el teatro Tolima se menciona en relatos sobre aplausos que resuenan en salas vacías, pasos en escenarios desiertos y luces que se encienden sin causa aparente, contribuyendo ambos a la reputación misteriosa de estos lugares históricos en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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