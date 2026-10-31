Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La movilidad en la ciudad de Ibagué experimentará cambios significativos este sábado 31 de octubre. Según información entregada por la Secretaría de Movilidad de Ibagué, la carrera Quinta, uno de los principales corredores viales del municipio, será escenario de una actividad masiva por motivo de Halloween. En concreto, se llevará a cabo la Gran Caminata de Disfraces ‘Ibagué se llena de magia y diversión’, lo que implica restricciones en la circulación vehicular, especialmente para quienes transitan por la zona en horas de la tarde. De acuerdo con la entidad citada, la medida consiste en el cierre del carril de descenso de la carrera Quinta, entre las calles 37 y 44, en un horario comprendido entre las 3:00 de la tarde y las 4:30 p. m.

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El evento iniciará en el cruce de la calle 37 con carrera Quinta y culminará en el Patio de Banderas, localizado en la calle 42 con carrera Quinta. Debido al desarrollo de esta caminata, se ha programado una serie de modificaciones temporales que afectan a vehículos particulares y al transporte público que usualmente circula por ese sector. La finalidad de la restricción es garantizar la seguridad tanto de los participantes como de los peatones y vecinos del área, en el marco de una jornada festiva en la capital del Tolima.

Autoridades locales, como el director Operativo de Movilidad, Fabián Tinoco, han destacado la importancia de que los conductores planifiquen sus trayectos con suficiente anticipación. Tinoco recomendó especialmente tomar vías alternas, atender la señalización provisional instalada y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes de tránsito desplegados a lo largo del recorrido. De igual manera, se sugiere a los ciudadanos evitar transitar por el tramo intervenido salvo que sea estrictamente necesario, para minimizar demoras y contratiempos relacionados con el evento.

La jornada, al estar enmarcada en la celebración de Halloween, busca fomentar la integración y el disfrute familiar, pero requiere de cooperación ciudadana para que la movilidad y la seguridad no se vean afectadas. La intervención será de carácter parcial y tendrá una duración limitada, sin afectar más allá del sector y periodo definidos por la Secretaría de Movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario exacto del cierre vial en la carrera Quinta de Ibagué por la Gran Caminata de Disfraces?

El cierre del carril de descenso de la carrera Quinta, entre las calles 37 y 44, está programado para el sábado 31 de octubre, desde las 3:00 de la tarde hasta las 4:30 p. m., según informó la Secretaría de Movilidad de Ibagué.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades de tránsito sobre el evento en la carrera Quinta de Ibagué?

Las autoridades de la Secretaría de Movilidad de Ibagué aconsejaron a los conductores planificar sus recorridos, optar por rutas alternas, estar atentos a la señalización provisional y obedecer las indicaciones de los agentes de tránsito para evitar inconvenientes durante el desarrollo de la Gran Caminata de Disfraces.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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