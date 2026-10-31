Por: Portal Bogotá

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La correcta disposición de las colillas de cigarrillo es una responsabilidad de todos los ciudadanos en Bogotá, según recomendaciones de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Si bien pueden parecer insignificantes por su tamaño, estos desechos generan importantes problemas de contaminación en el espacio público y aumentan las exigencias de limpieza en la ciudad. Así lo señala Armando Ojeda, director de la UAESP, quien recalca la importancia de no abandonar las colillas en andenes, parques, zonas verdes o alcantarillas, e insiste en que “apagarla por completo y disponerla correctamente es una manera de cuidar Bogotá y de reconocer que el espacio público es responsabilidad de todos”. La entidad promueve jornadas pedagógicas en diferentes espacios con la comunidad para fomentar buenas prácticas ambientales.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que los filtros de la mayoría de cigarrillos se fabrican con acetato de celulosa, un tipo de plástico que se degrada muy lentamente y puede liberar microplásticos en el ambiente. A este riesgo se suma la presencia de sustancias químicas originadas tanto en el tabaco como en el proceso de combustión, lo que convierte a las colillas en residuos peligrosos para los ecosistemas urbanos.

Uno de los principales problemas de desecharlas inadecuadamente es que, al estar en la vía pública, la lluvia puede arrastrarlas hacia los sumideros y sistemas de drenaje, facilitando así la llegada de estos contaminantes al agua. Por ello, la UAESP insiste en que la correcta disposición de las colillas es una acción sencilla, pero significativa, para cuidar el ambiente y proteger los espacios que compartimos.

La recomendación de la entidad es clara: apague totalmente el cigarrillo, asegúrese de que la colilla esté fría y luego deposítela en un cenicero o colillero. Si no dispone de uno, puede guardarla temporalmente en un recipiente adecuado, cerrado y resistente, hasta poder depositarla en la bolsa negra destinada a residuos no aprovechables. Es fundamental evitar arrojar colillas encendidas o calientes en las canecas, por el riesgo de provocar incendios.

La UAESP mantiene información actualizada sobre estas prácticas en su sitio web y en redes sociales como Instagram, apoyando así el compromiso colectivo por una ciudad más limpia y saludable.

¿Por qué es importante disponer correctamente las colillas de cigarrillo en Bogotá?

Disponer adecuadamente las colillas contribuye a proteger el ambiente urbano, evitar la contaminación por microplásticos y sustancias químicas, y mejora la limpieza de la ciudad. Según la UAESP y la Organización Mundial de la Salud, la mala disposición puede afectar sistemas hídricos y espacios públicos, haciendo indispensable que cada ciudadano cumpla con esta responsabilidad.

¿Cuál es el paso a paso recomendado para desechar colillas de cigarrillo según la UAESP?

La UAESP recomienda apagar completamente el cigarrillo, dejar enfriar la colilla y depositarla en un cenicero o colillero. Si no hay disponible, se debe guardar en un recipiente seguro y, después, colocarla en la bolsa negra de residuos no aprovechables. Nunca deben arrojarse colillas encendidas en las canecas, para evitar incendios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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