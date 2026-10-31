Por: Portal Bogotá

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Este lunes 2 de noviembre de 2026, la movilidad en Bogotá estará marcada por la aplicación del pico y placa regional, una medida que busca mejorar el ingreso de los vehículos que retornan a la ciudad tras el puente festivo. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, el objetivo de esta restricción es evitar congestiones severas y posibilitar un tránsito más fluido en los principales accesos a la capital. El llamado a planear con tiempo los desplazamientos y atender detenidamente las reglas establecidas es fundamental para todos los viajeros que regresan a Bogotá en esta fecha.

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La medida de pico y placa regional para este lunes establece dos franjas horarias diferenciadas. Según datos oficiales, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde solo podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas que terminan en número par (0, 2, 4, 6, 8). Posteriormente, desde las 4:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, el ingreso estará permitido exclusivamente para los vehículos cuyas placas finalicen en número impar (1, 3, 5, 7, 9). Así, las autoridades buscan distribuir el flujo vehicular en periodos específicos y reducir el riesgo de embotellamientos.

Estos lineamientos aplican en los nueve corredores viales determinados por la Alcaldía de Bogotá: Autopista Norte, Autopista Sur, calle 13 o avenida Centenario, avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá y la vía al Llano, vía Suba–Cota, vía a La Calera y vía a Choachí. Tal como destaca la información oficial, estos corredores son las principales rutas de acceso por las cuales ingresan quienes se desplazan desde municipios cercanos o que han salido de la ciudad durante el fin de semana largo.

Adicionalmente, las autoridades de tránsito de Bogotá recomiendan a los viajeros planear sus recorridos con anticipación, respetar todas las normas viales y aportar a una movilidad más segura y ordenada. Este llamado cobra especial relevancia considerando que el regreso masivo del puente festivo coincide con otras restricciones, como la circulación de motocicletas durante el puente de Halloween, también reportada por el portal oficial.

La aplicación de estas medidas busca equilibrar el derecho al tránsito con la necesidad de evitar congestiones e incidentes en los principales accesos a Bogotá, apostando por una movilidad responsable y colaborativa en fechas de alta demanda vehicular.

¿Cómo funciona el pico y placa regional en los principales corredores viales de Bogotá?

El pico y placa regional opera regulando el ingreso de vehículos en nueve corredores principales de la ciudad durante franjas horarias específicas. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, solo pueden circular placas pares entre las 12:00 y las 4:00, y placas impares de 4:00 a 8:00 de la noche, buscando así disminuir congestiones en los accesos clave a la capital.

¿Qué recomendaciones dan las autoridades para el ingreso a Bogotá durante el puente festivo?

Entre las recomendaciones divulgadas por la Alcaldía de Bogotá se destaca la importancia de planear los viajes con anticipación, respetar estrictamente las normas de tránsito y colaborar con una movilidad ordenada y segura, especialmente ante la alta demanda vehicular esperada tras el puente festivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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