Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para una jornada muy especial dedicada a la primera infancia. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), a través de su programa Nidos: arte en primera infancia, convoca a niñas y niños de 0 a 6 años y a sus familias a participar en ‘Bebés al Parque’, un evento gratuito que da protagonismo a las experiencias artísticas, el juego, la música y la naturaleza. De acuerdo con la información oficial de Idartes, este evento se llevará a cabo el 1 de noviembre, entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m., en el Parque de los Novios, ubicado en la localidad de Barrios Unidos de la capital. La entrada será libre para todos los asistentes.

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‘Bebés al Parque 2026’ aspira a reunir cerca de 6.000 niñas, niños y familias en una jornada pensada para despertar su creatividad y su sensibilidad. Este evento será, además, el cierre de la tercera Bienal Internacional de Artes para la Infancia de Bogotá, según datos de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. La bienal busca crear un espacio de encuentro entre las artes y la niñez, facilitando la integración y el acceso de los más pequeños a la cultura.

La programación incluirá diversas experiencias artísticas, obras escénicas y musicales, talleres de exploración sensorial y actividades participativas que invitan a descubrir e imaginar. Destaca la colaboración de Jacana - Jacana y del Planetario de Bogotá, que permitirá a niñas y niños observar el universo con telescopios y acercarse al conocimiento astronómico. Además, las familias tendrán la oportunidad de conocer diferentes emprendimientos gracias a la presencia de Hecho en Bogotá, y acceder a espacios acondicionados para el bienestar infantil, como zonas de lactancia, descanso y cambio de pañal. Para quienes lo necesiten, habrá experiencias de estimulación sensorial moderada que incluyan la participación de niñas y niños neurodivergentes.

De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), ‘Bebés al Parque’ cuenta con más de una década de trayectoria en el reconocimiento de los derechos culturales de la primera infancia, promoviendo el acceso a las artes como un componente esencial desde los primeros años de vida. A través del juego, la exploración y la creación, esta iniciativa busca fortalecer los lazos familiares y ofrecer alternativas valiosas para el desarrollo artístico de los menores. La invitación está abierta para que las familias de la ciudad asistan a una jornada en la que los más pequeños sean los protagonistas en un ambiente seguro y propicio para el descubrimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece ‘Bebés al Parque 2026’ para niñas y niños en Bogotá?

El evento ‘Bebés al Parque 2026’ brinda una programación rica en experiencias artísticas, obras escénicas, actividades musicales, talleres de exploración sensorial y espacios participativos para estimular la creatividad y el aprendizaje de los menores. También incluye colaboraciones con el Planetario de Bogotá para observación astronómica y zonas de bienestar para la primera infancia, de acuerdo con los datos de Idartes.

¿Dónde y cuándo se realizará ‘Bebés al Parque 2026’ en Bogotá?

Según la información suministrada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), ‘Bebés al Parque 2026’ se llevará a cabo el 1 de noviembre de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. en el Parque de los Novios, en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá. La entrada será gratuita para todas las familias interesadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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