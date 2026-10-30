Una riña callejera registrada en el barrio El Rincón, en la localidad de Suba, (Bogotá) obligó a la Policía a intervenir para controlar una alteración del orden público que se presentó durante la noche de este viernes 30 de octubre.

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La confrontación involucró a varias personas y, de acuerdo con los primeros reportes, dejó al menos tres capturados. Los uniformados llegaron al sector para atender el enfrentamiento y evitar que la situación escalara.

Por ahora, no se conocen las circunstancias que desencadenaron la pelea ni qué provocó el enfrentamiento entre los involucrados. Tampoco se han entregado detalles sobre posibles personas lesionadas o las condiciones en las que se produjeron las capturas.

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El episodio se conoce en medio de los preparativos para Halloween en Bogotá, una fecha en la que las autoridades aumentan los controles ante el movimiento de personas en las calles y los reportes de conflictos de convivencia.

#BOGOTÁ. A esta hora se registra alteración del orden público por una riña callejera en el barrio El Rincón de la localidad Suba, donde la Policía tuvo que intervenir y ya reportan por lo menos tres capturados. Las causas de los hechos aún se desconocen. https://t.co/YF9FCCR3BF — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 31, 2026

Bogotá alista operativo de seguridad para Halloween

Para la celebración de este sábado 31 de octubre, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció el despliegue de 1.000 uniformados en diferentes sectores de la capital. El dispositivo tendrá presencia en centros comerciales, parques, vías públicas y otros puntos con alta concentración de personas.

La preocupación por las riñas y los problemas de convivencia tiene antecedentes en las cifras de años anteriores. Según datos incluidos en el Decreto 472 de 2026, entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 2025 se registraron 9.305 llamadas a la línea de emergencias 123 relacionadas con riñas, porte de armas, lesiones personales y embriaguez.

Ese volumen representó un aumento del 29,4 % frente al mismo periodo de 2024. Además, el 60 % de las llamadas asociadas con esos comportamientos se concentró durante la noche y la madrugada, con mayor actividad entre las 9:00 p. m. y las 11:59 p. m.

En cuanto a los homicidios, el balance de seguridad publicado después de Halloween de 2025 reportó 13 casos entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre, frente a los 24 registrados durante las mismas fechas de 2024. Las riñas también tuvieron una leve disminución: pasaron de 4.361 a 4.346 reportes.

Las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía para evitar confrontaciones y acudir a la línea 123 cuando se presenten situaciones que requieran intervención policial.

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