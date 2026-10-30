Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha recibido un importante reconocimiento en los Premios XPosible 2026 de Colsubsidio gracias a su innovador proyecto ‘Parque Fotovoltaico en la PTAP El Dorado’. Este galardón destaca el impacto social y ambiental de la iniciativa, que representa una apuesta decidida por la sostenibilidad y la eficiencia en la prestación del servicio de agua potable para la capital colombiana, según información oficial de la EAAB.

Sigue a PULZO en Discover

El proyecto consiste en la instalación del primer sistema de energía fotovoltaica a gran escala de la empresa, integrado por 1.600 paneles solares. Esta infraestructura abastece las necesidades energéticas de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Dorado, beneficiando directamente a más de 415.000 residentes de la localidad de Usme. La gerente de la EAAB, Natasha Avendaño, aseguró que este reconocimiento es evidencia del compromiso institucional con la sostenibilidad ambiental y el derecho fundamental al agua potable. Avendaño señaló que el parque solar permite operar de manera más sostenible, reducir costos y disminuir la presión sobre el medioambiente sin afectar la calidad del servicio.

El reconocimiento fue recibido en representación de la entidad por Daniel Joaquín Rodríguez Morales, gerente de Tecnología, y Diego Alexander Gutiérrez Bohórquez, director de Ingeniería Especializada. Ambos destacaron el esfuerzo de los equipos técnicos y subrayaron el propósito de mantener una operación sostenible que contribuya a mitigar el cambio climático. Rodríguez Morales enfatizó que la empresa prioriza la sostenibilidad ambiental en todas sus acciones, mientras que Gutiérrez Bohórquez resaltó el carácter amigable con el medioambiente de la prestación del servicio, al reducir la presión sobre el ecosistema y asegurar la continuidad del suministro con fuentes limpias.

La energía solar generada se utiliza especialmente durante las horas de mayor radiación, para lo cual la EAAB ajustó el programa de bombeo considerando factores hidráulicos, mecánicos, eléctricos y de calidad del agua, así como la fluctuación en la demanda. Como resultado, la planta disminuyó en un 52,23 % el consumo de energía de la red eléctrica y redujo en un 52 % el costo de la facturación energética. Entre mayo de 2025 y abril de 2026, el sistema generó 948.890 kilovatios hora (kWh), de los cuales 501.167 kWh se consumieron en la propia planta. Esto evitó la emisión de 208,76 toneladas de dióxido de carbono y, por autoconsumo, se dejaron de emitir otras 110,26 toneladas asociadas al uso de energía de la red.

La empresa también fortaleció la transferencia de conocimiento, pues lideró 73 capacitaciones sobre energía solar y sus componentes, reforzando así la preparación del personal y su compromiso con la sostenibilidad. La experiencia exitosa de la PTAP El Dorado puede replicarse en otras plantas de alto consumo energético como Tibitoc, Wiesner y Salitre, lo que fortalecería la resiliencia y sostenibilidad de los servicios públicos en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios ambientales del parque fotovoltaico en la PTAP El Dorado de la EAAB?

El parque fotovoltaico en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Dorado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá permite disminuir significativamente la presión sobre el ecosistema local. Entre los principales beneficios están la reducción en un 52,23 % del consumo de energía de la red eléctrica y la prevención de la emisión de 208,76 toneladas de dióxido de carbono, ambos resultados directos del consumo de energía solar y de la transición hacia una operación más amigable con el medioambiente, según datos entregados por la EAAB.

¿Qué es la energía fotovoltaica y cómo fue implementada por la EAAB en Bogotá?

La energía fotovoltaica es aquella que se obtiene al convertir la luz solar en electricidad mediante paneles solares. En el caso de la EAAB, este sistema está compuesto por 1.600 paneles instalados en la PTAP El Dorado, que permiten cubrir gran parte de las necesidades energéticas de la planta. La implementación incluyó el ajuste del programa de bombeo de agua para aprovechar al máximo la generación de energía limpia durante las horas de mayor radiación, asegurando así mayor eficiencia y sostenibilidad en la operación, según información oficial divulgada por la empresa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z