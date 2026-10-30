Caída la noche de este viernes 30 de octubre se presentó un alarmante incendio en una casa de Teusaquillo, localidad de Bogotá. Varios videos evidenciaron la gravedad de la emergencia y los daños ocasionados.

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#BOGOTÁ. A esta hora se reporta un fuerte incendio en una vivienda ubicada en la calle 62 con carrera 37, en la localidad de Teusaquillo. Los motivos aún se desconocen, pero el cuerpo de bomberos ya va en camino hacia el lugar para controlar la emergencia. https://t.co/uHAdiUC5vI — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 30, 2026

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