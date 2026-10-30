Escrito por:  Redacción Bogotá
Oct 30, 2026 - 7:42 pm

Caída la noche de este viernes 30 de octubre se presentó un alarmante incendio en una casa de Teusaquillo, localidad de Bogotá. Varios videos evidenciaron la gravedad de la emergencia y los daños ocasionados.

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