Un intento de robo a una licorera terminó con uno de los presuntos asaltantes muerto en el barrio La Cabaña, en la localidad de Engativá, en Bogotá. El hecho ocurrió cuando tres hombres armados ingresaron al establecimiento para intimidar a las personas que estaban en el lugar y, al parecer, llevarse el dinero de las ventas.

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Según la información conocida en El Ojo de la Noche, los sujetos amenazaron con armas de fuego a clientes y trabajadores. Sin embargo, uno de los ciudadanos que estaba siendo víctima del hurto también portaba un arma y reaccionó contra los presuntos delincuentes, lo que desató un intercambio de disparos dentro y en los alrededores del negocio.

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En medio de la balacera, uno de los señalados asaltantes recibió varios impactos de bala y murió en el sitio. Su cuerpo quedó en la parte exterior de la licorera. El hombre llevaba un tapabocas que cubría parte de su rostro, por lo que las autoridades adelantan las labores para establecer su identidad.

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Los otros dos hombres lograron escapar en un vehículo de color gris y, según las primeras versiones, habrían tomado rumbo hacia el centro de Bogotá. Las autoridades también buscan establecer si uno de ellos resultó herido durante el intercambio de disparos, por lo que realizan verificaciones en diferentes centros médicos de la capital.

Al lugar llegaron unidades de la Policía y de la Sijín, que asumieron las investigaciones para reconstruir lo ocurrido, identificar al hombre que murió y ubicar a los otros dos presuntos participantes del intento de hurto. Entre las tareas está determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento y las circunstancias en las que el cliente utilizó su arma de fuego.

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Por su parte, el ciudadano que disparó contra los presuntos asaltantes entregó el arma a la Policía Nacional para que sea incorporada a la investigación. De acuerdo con el reporte, cuenta con permiso para portarla. Las autoridades deberán establecer si el uso del arma se ajustó a las condiciones legales y esclarecer las responsabilidades de quienes participaron en el hecho.

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