Un nuevo hecho de violencia se registró en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Cristian Orlando Marín Ulloa, de 33 años, fue asesinado en el barrio La Ronda, luego de ser atacado con arma de fuego por dos personas.

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El crimen ocurrió en la diagonal 62 sur con carrera 20F. De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba en el sector cuando fue interceptada por los agresores, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. La gravedad de las heridas provocó que Marín Ulloa falleciera en el lugar de los hechos.

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Tras conocerse el asesinato, las autoridades llegaron al sitio para adelantar los actos urgentes, realizar la inspección correspondiente y recopilar información que permita esclarecer lo sucedido.

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La investigación quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, cuyos funcionarios deberán recolectar elementos materiales probatorios y testimonios para reconstruir las circunstancias del ataque.

Por ahora, las autoridades no han establecido cuáles serían los motivos detrás del homicidio de Cristian Orlando Marín Ulloa.

Las primeras versiones apuntan a que dos personas habrían participado en el ataque. Sin embargo, sus identidades y paradero aún son materia de investigación.

Los investigadores trabajan para establecer si el crimen estaría relacionado con alguna situación previa de la víctima o si respondería a otros móviles.

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