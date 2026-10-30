Por: Portal Bogotá

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La fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), con el respaldo de la administración distrital de Bogotá, presentará una nutrida programación de acceso libre dirigida a niñas, niños y sus familias en el centro histórico de la capital, específicamente los días viernes 30 y sábado 31 de octubre de 2026. Según lo expuesto por Blanca Andrea Sánchez, directora de FUGA, estas actividades buscan que "desde la cultura, hagamos del centro de Bogotá un espacio seguro para que lo habiten los niños a través de la imaginación, la lectura y el juego". La funcionaria resalta que es posible gracias al fomento de las becas LEP y la colaboración de entidades como la Cámara Colombiana del Libro, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas y la Harinera del Valle, lo que permite demostrar que el arte puede contribuir a la inclusión, la ciudadanía y el fortalecimiento del tejido social, además de impulsar la Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad (LEO).

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Las actividades iniciarán el 30 de octubre, a las 10:00 a. m., en El Muelle de la FUGA, ubicado en la calle 10 # 3-16. Este espacio recibirá a estudiantes de colegios públicos de localidades como La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires, quienes disfrutarán de la obra ‘La profecía del Frailejón’. Esta puesta en escena, a cargo del Teatro Laboratorio La Huella, utiliza el teatro y la fantasía para destacar la importancia de la relación entre el ser humano y el agua, generando una experiencia que combina expresión artística y formación pedagógica.

El segundo día, el Bronx Distrito Creativo se transformará en ‘La Milla Encantada’ desde las 8:00 a. m., en el marco del vigésimo Festival de Libros para Niños y Jóvenes, organizado por la Cámara Colombiana del Libro desde 2007. Esta jornada está diseñada para impulsar el poder transformador de la lectura y fomentar el pensamiento crítico infantil. La programación, apoyada además por la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá - BibloRed, la Fundación Rafael Pombo y Harinera del Valle mediante su estrategia EducaRSE, contará con una serie de estaciones de experiencias: talleres literarios y artísticos, creación de fanzines, actividades de globoflexia y exploración sensorial, cerrando con actuaciones musicales y teatrales como el concierto de Yurú y sus amigos y la puesta en escena de ‘El día que se perdió Alegría’.

De esta forma, el centro de Bogotá se convierte en un escenario donde la infancia y la cultura son protagonistas, subrayando el valor de la participación, la creatividad y el goce colectivo alrededor del arte y la literatura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades culturales gratuitas ofrece la FUGA para niñas y niños en Bogotá en octubre de 2026?

Durante los días 30 y 31 de octubre de 2026, de acuerdo con la fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), habrá actividades como la obra teatral ‘La profecía del Frailejón’, talleres de literatura y artes plásticas, mediaciones de lectura con BibloRed, experiencias sensoriales, globoflexia, así como presentaciones musicales y de títeres, todas con entrada libre y en el Centro Histórico de Bogotá.

¿Cuál es el propósito de la programación infantil y cultural organizada por la FUGA en el Centro de Bogotá?

Según Blanca Andrea Sánchez, directora de la FUGA, la meta es transformar el centro de Bogotá en un espacio seguro y accesible para la creatividad, la lectura y el juego, apoyando así el desarrollo de la ciudadanía, la inclusión social y el cumplimiento de la Política Pública de Lectura, Escritura y Oralidad (LEO) mediante el arte y la cultura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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