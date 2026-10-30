Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá avanza firmemente con las obras del Metro de Bogotá, en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Como parte de estos trabajos, se anunció que, a partir del domingo 1 de noviembre de 2026, la estación temporal Calle 57 dejará de operar, de acuerdo con información oficial de la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio. Según lo informado, esta decisión permitirá continuar con los trabajos de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, que progresa sobre la troncal Caracas Centro, una de las arterias principales del sistema de transporte masivo de la capital.

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Para los usuarios habituales de la estación temporal Calle 57, TransMilenio indicó que podrán seguir sus desplazamientos desde otros puntos cercanos. Específicamente, la estación temporal Flores y la nueva estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán estarán habilitadas para suplir la demanda. La estación Flores cuenta con dos vagones y accesos habilitados por las calles 67 y 69, operando 12 servicios que conectan con troncales estratégicas como Norte, Suba, Calle 80, Caracas Sur, NQS Sur, Américas, avenida Ciudad de Cali y Caracas Centro. En sus vagones se distribuyen servicios identificados con códigos como D20, C19, G52, H13, H20 y 8, facilitando conexiones ágiles para diferentes zonas de la ciudad, según TransMilenio.

Por su parte, la nueva estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán cuenta con tres vagones y accesos ubicados en las calles 53 y 49. Esta estación ofrece 18 servicios que permiten conexiones no sólo a las troncales antes mencionadas, sino también a Eje Ambiental, Carrera 10 y Calle 26. Entre los servicios allí disponibles figuran H15, H20, A60, F60, J24 y D24, lo que responde a distintas necesidades de movilidad en la ciudad.

TransMilenio, a través de su plataforma digital y canales oficiales, también brindó recomendaciones para los viajeros en horas de alta congestión. Se aconseja identificar previamente el vagón en el que se detiene el servicio requerido, ingresar por el acceso más cercano y facilitar el descenso antes de abordar. Adicionalmente, se invita a usar aplicaciones como TransMiApp y billeteras digitales para recargar la tarjeta TuLlave, evitando filas y mejorando la experiencia dentro del sistema gracias a la tecnología NFC, que permite activar las recargas digitales desde el celular.

Para quienes deseen conocer más sobre los cambios y alternativas de viaje durante la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, la Alcaldía recomienda consultar la web oficial disponible en la nota.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cerrarán la estación temporal Calle 57 de TransMilenio en 2026?

De acuerdo con la información proporcionada por TransMilenio y la Alcaldía de Bogotá, el cierre de la estación temporal Calle 57 se debe a la necesidad de facilitar el avance de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá por la troncal Caracas Centro. Así, se prioriza la continuidad del proyecto que transformará la movilidad en la ciudad.

¿Qué servicios ofrece la estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán de TransMilenio?

La estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán dispone de tres vagones con accesos entre las calles 53 y 49 y presta 18 servicios diferentes. Esta variedad de rutas permite a los usuarios conectar con múltiples troncales como Eje Ambiental, Carrera 10, Calle 26, Norte, Suba, Calle 80 y Caracas Centro, de acuerdo con lo reportado en la información oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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